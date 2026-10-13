Butjadingen: Abtauchen ins Spieleparadies: Schmidt Spiele-Woche in Butjadingen

Beim Spielen kommen Generationen zusammen, um gemeinsam Spaß zu haben. Wer mal etwas Neues ausprobieren oder bei dem Herbstwetter nicht draußen sein möchte, ist vom 19. bis 23. Oktober in der Spielscheune Butjadingen bestens aufgehoben. Rund 100 Spiele werden bei der Schmidt-Spielewoche präsentiert.Ob ein klassisches Brettspiel wie „Mensch ärgere Dich nicht“ oder ein kniffliges Puzzle – bei der Schmidt-Spielewoche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Darunter die neuen Puzzles aus NATPAX® Graspappe– eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Alternative, die Spaß und nachhaltiges Handeln perfekt verbindet. „Wir möchten die Menschen wieder zum Spielen bringen“, erklärt Celine Adrian-Ortel vom Tourismus-Service Butjadingen. Unter professioneller Anleitung kann Jeder Klassiker und Neuigkeiten von „Schmidt Spiele“ kennenlernen.Die Spielewoche läuft zu folgenden Uhrzeiten:Montag, 19.10.2026, 12.00-18.00 UhrDienstag, 20.10.2026, 10.00-18.00 UhrMittwoch, 21.10.2026, 10.00-18.00 Uhr & 19.00-21.30 UhrDonnerstag, 22.10.2026, 10.00-18.00 UhrFreitag, 23.10.2026, 10.00-16.00 UhrAm Dienstag wird zur die Gemeinschaftsaktion „PuzzleChaos“ von 10.00 bis 16.00 Uhr aufgerufen.Am Mittwoch gibt es zusätzlich von 19 bis 21.30 Uhr einen Spieleabend mit offenen Spielrunden für Groß und Klein.Am Donnerstag wird die Puzzle Championship ausgetragen. Welche Zeit schafft Butjadingen in diesem Jahr? Anmeldung sind ab 10.00 Uhr möglich, der Start ist um 14 Uhr.Freitag läuft um 14 Uhr ein Qwirkle-Turnier im Rahmen der Deutschen Qwirkle Meisterschaft.Der Zugang zur Schmidt Spielewoche ist kostenlos. Wer neben den Spielen auch noch die anderen Geräte in der Spielscheune nutzen möchte, muss den normalen Tageseintritt zahlen.Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KGStrandallee 6126969 Butjadingen