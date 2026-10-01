Bremerhaven zeigt seine vielen Stärken zum Tag der Deutschen Einheit
„2 Städte, 1 Land“: Erlebnis Bremerhaven präsentiert Seestadt in Bremen
Wenn Deutschland vom 2. bis 4. Oktober den Tag der Deutschen Einheit in Bremen feiert, ist Bremerhaven mittendrin. Unter dem Motto „VIELE STÄRKEN – EIN LAND“ verwandeln sich die Bremer Innenstadt, die Schlachte, der Osterdeich und weitere Bereiche in ein großes Bürgerfest. Mehr als 400.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Die beiden Städte des Landes präsentieren sich dabei gemeinsam und zeigen, was Bremen und Bremerhaven auszeichnet.
Besonders sichtbar wird das im Bereich „Zwei Städte. Ein Land“. Ein großer gläserner Infopoint wird für drei Tage zur gemeinsamen Tourist-Information von Bremen und Bremerhaven. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren über beide Städte, geben Tipps für einen Besuch und bieten Souvenirs an. Die Erlebnis Bremerhaven bringt unter anderem Kaffeebecher, Jutebeutel, Kühlschrankmagnete und Schreibsets mit.
Für ein besonderes Erinnerungsfoto sorgt ein KI-Mirror. Besucherinnen und Besucher können sich damit virtuell vor die „Schulschiff Deutschland“ oder an den Pingelturm stellen, und ihr Bild anschließend als Andenken mitnehmen.
Wie Bremen seine Stärken in verschiedenen Themenwelten präsentiert, bündelt auch Bremerhaven seinen touristischen Auftritt unter klaren Schwerpunkten. Die drei Profilfelder „Haven- & Wissenswelten erleben“, „Fisch & mehr genießen“ und „Stadt & Leute entdecken“ zeigen, was die Seestadt als Reiseziel ausmacht. Dabei stehen die einzelnen Angebote nicht für sich allein, sondern ergänzen sich zu einem gemeinsamen Bild Bremerhavens – von den großen Erlebnis- und Wissensorten über Fisch und Genuss bis zu Stadtleben, Lieblingsorten und Bremerhavener Geschichten.
Von Wissenschaft bis Fischbrötchen
Wie vielfältig Bremerhaven ist, zeigen zahlreiche weitere Auftritte in den insgesamt zehn Bremenwelten. Sie stellen das Gastgeberland als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort ebenso vor wie seine gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt.
In der „Starken Wirtschaft“ geht es unter anderem um die Bedeutung der Häfen und der Logistik. Mit dabei sind Akteure wie BLG, Eurogate, bremenports und die Seemannsmission. Entlang der Weser wird Logistik sogar spielerisch erlebbar, unter anderem bei einem Seifenkistenrennen.
Bremerhavener Wissenschaft und Forschung sind ebenfalls prominent vertreten. Die Hochschule Bremerhaven präsentiert sich im Bereich „Starke Innovationen“. Auch das Alfred-Wegener-Institut, das Deutsche Schifffahrtsmuseum und das DLR Institut für den Schutz maritimer Infrastrukturen gehören zu den Bremerhavener Akteuren.
An der Schlachte bündeln zudem vier der großen Bremerhavener Erlebniswelten ihre Kräfte: In einer gemeinsamen Pagode präsentieren Klimahaus Bremerhaven, Deutsches Auswandererhaus, Deutsches Schifffahrtsmuseum und Zoo am Meer ihre Erlebnis- und Wissensangebote und zeigen, wie spannend Klima, Migration, Schifffahrt, Forschung und die Tierwelt der Meere vermittelt werden können. Zugleich geben die Häuser einen Ausblick auf neue gemeinsame Projekte und Kooperationen.
Bremerhaven schmecken
Kulinarisch ist die Seestadt in Bremen nicht zu übersehen. Das Fischkochstudio bringt mit insgesamt 18 Kochshows ein Stück Fischereihafen mit. Beim Showcooking erleben die Gäste live, wie vielseitig und unkompliziert Fisch zubereitet werden kann. Tipps und Tricks aus der Küche gibt es inklusive und kleine Häppchen laden direkt zum Probieren ein.
Unter dem Titel „Stadt & Leute entdecken“ zeigt Bremerhaven außerdem Seiten der Stadt, die für Einheimische zum Lebensgefühl gehören. In einem Wohnzimmersetting geht es um Kieze, Lieblingsorte, besondere Ecken und Bremerhavener Geschichten. Mit der „Alexander von Humboldt II“ stellt sich dort auch eines der maritimen Wahrzeichen und Botschafter der Stadt vor.
Vorgeschmack auf 200 Jahre Bremerhaven
Ein besonderes Thema ist das Stadtjubiläum 2027. Im Showcontainer an der Schlachte gibt das „Geburtstagskind“ einen ersten Einblick ins Jubiläumsjahr. Unter dem Motto „Unsere Welt. Unsere Stadt. Unser Bremerhaven.“ können sich Besucherinnen und Besucher über die Geschichte der Stadt, ihre Zukunft und erste Höhepunkte aus dem Veranstaltungskalender für 2027 informieren. Auch die neuen Stadtjubiläums-Hoodies sind erhältlich. Wer sich noch stärker mit Bremerhaven verbinden möchte, kann Mitglied im Welt.Stadt.Club werden.
Bremerhaven auf den Bühnen
Auch musikalisch trägt die Seestadt zum Bürgerfest bei. Am 3. Oktober um 10 Uhr eröffnet der Original Marinechor „Blaue Jungs aus Bremerhaven“ das Programm auf der Bühne Osterdeich. Der an der Marineoperationsschule beheimatete Chor ist der heute noch bestehende offizielle Chor der Bundeswehr.
Um 17.30 Uhr stehen Entertainer Ron Williams und der Bremerhavener Sänger und Gitarrist Jörg Seidel gemeinsam auf der Bühne Schlachte. Am Sonntag, 4. Oktober, folgt um 14.45 Uhr die Kinder- und Jugendkantorei der Christuskirche Bremerhaven auf der Bühne Ansgari. Zum Abschluss des Bürgerfestes ist mit RAUM27 eine weitere Band mit Bremerhavener Wurzeln dabei: Ihr Auftritt beginnt am 4. Oktober um 20.45 Uhr auf der Bühne Osterdeich.
160 Gäste aus ganz Deutschland entdecken Bremerhaven
Der Tag der Deutschen Einheit bringt Gäste aber nicht nur nach Bremen. Traditionell werden zu den zentralen Feierlichkeiten Bürgerdelegationen aus allen Bundesländern eingeladen. 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Delegationen besuchen bereits am Freitag, 2. Oktober, Bremerhaven. Auf ihrem Programm stehen das Klimahaus und eine Fahrt mit dem HafenBus. So lernen die Gäste aus ganz Deutschland die Seestadt bereits vor dem eigentlichen Feiertag aus nächster Nähe kennen.
Auch die Bremerhavener Stadtspitze nimmt an den offiziellen Feierlichkeiten teil. Stadtverordnetenvorsteher, Oberbürgermeister und Bürgermeister sind am 3. Oktober zum Festakt in der Glocke, zum Gottesdienst im St. Petri Dom sowie zum Empfang des Bundespräsidenten eingeladen.
Wer aus Bremerhaven selbst nach Bremen fahren möchte, kann das besonders unkompliziert tun: Während des Bürgerfestes ist die An- und Abreise mit Bus und Bahn innerhalb des VBN-Gebiets ab Freitag, 14 Uhr, kostenlos.
https://tagderdeutscheneinheit.de/
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