Bremerhaven: Zum Weihnachtsprogramm öffnet das Passage-Kino wieder
Erlebnis Bremerhaven und Kulturamt zeigen Weihnachtsfilme im Columbus-Center
Nach der mehr als erfolgreichen Premiere der weihnachtlichen Kinoabende im vergangenen Jahr stand sofort fest: „Das möchten wir wiederholen“, sagt Laura Schumacher aus der kooperativen Stadt- und Quartiersentwicklung der Erlebnis Bremerhaven GmbH. „Wir haben die Adventszeit in Bremerhaven um einen wunderbaren Anlass erweitert, Menschen zusammenbringen“, ergänzt Eva Erkenberg vom Kulturamt.
Kinoprogramm startet am 3. Dezember
Das „Winterkino“ im „Passage-Kino“ läuft vom 3. bis zum 22. Dezember, statt Eintritt zu nehmen werden Spenden gesammelt sowie Popcorn verkauft zugunsten des neuen Vereins „Goethequartier“ aus Lehe, der Kultur- und Begegnungsprojekte und das nachbarschaftliche Miteinander in dem Ortsteil aufbauen möchte.
Diese Weihnachts-Filme werden gezeigt:
Die Muppets Weihnachtsgeschichte (Donnerstag, 3. Dezember)
Little Women (Dienstag, 8. Dezember)
Der Grinch (Dienstag, 15. Dezember)
Kevin – Allein zu Haus (Dienstag, 22. Dezember)
Besucher müssen sich anmelden
Alle Filme beginnen um 18 Uhr. Weil der Andrang auf das Kino im vergangenen Jahr so groß gewesen ist, dass viele Interessierte wieder gehen mussten, müssen sich die Kino-Besucher in diesem Jahr anmelden: https://events.guestoo.de/winterkino
Zu der Aktion gehört auch wie im vergangenen Jahr eine Sondervorstellung für ehrenamtlich engagierte Mitbürger der Stadt Bremerhaven. Nach einem kleinen Empfang mit Live-Musik werden sie am „Tag des Ehrenamtes“ eingeladen, „Die Geister, die ich rief“ gemeinsam zu sehen.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
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