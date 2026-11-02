Bremerhaven: Wenn der Regen zur Flut wird: Was Starkregenkarten verraten
Workshop mit zwei Naturrisikenforscherinnen am 23.11.26
Geleitet wird der Workshop von Dr. Antje Otto und Sarah Lindenlaub. Die beiden Wissenschaftlerinnen forschen am Institut für Umweltwissenschaften und Geographie der Universität Potsdam zu Naturrisiken. Gemeinsam mit den Teilnehmenden erkunden sie auf spielerische Weise verschiedene Starkregenkarten und diskutieren, welche Informationen diese liefern und wie sie im Risikomanagement eingesetzt werden können. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Neugier genügt.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis zum 15. November unter www.klimahaus-bremerha...staltungen notwendig.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
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