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Bremerhaven: Wenn der Regen zur Flut wird: Was Starkregenkarten verraten

Workshop mit zwei Naturrisikenforscherinnen am 23.11.26

(lifePR) (Bremerhaven, )
Starkregen kann innerhalb kürzester Zeit großflächige Überflutungen auslösen, auch weit entfernt vom nächsten Fluss. Wo es besonders kritisch wird, lässt sich aus Starkregenkarten ablesen. Doch was genau zeigen diese Karten, und wie lassen sie sich nutzen? Darum geht es in einem interaktiven Workshop, den das Klimahaus Bremerhaven am Montag, 23. November, von 17 bis 19 Uhr anbietet.

Geleitet wird der Workshop von Dr. Antje Otto und Sarah Lindenlaub. Die beiden Wissenschaftlerinnen forschen am Institut für Umweltwissenschaften und Geographie der Universität Potsdam zu Naturrisiken. Gemeinsam mit den Teilnehmenden erkunden sie auf spielerische Weise verschiedene Starkregenkarten und diskutieren, welche Informationen diese liefern und wie sie im Risikomanagement eingesetzt werden können. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Neugier genügt.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis zum 15. November unter www.klimahaus-bremerha...staltungen notwendig.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

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Am Längengrad 8
27568 Bremerhaven
Telefon: 0471 902030-20
Mail behrmann@klimahaus-bremerhaven.de
Internet www.klimahaus-bremerhaven.de

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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