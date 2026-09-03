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Bremerhaven: Weinfest in Bremerhavens Innenstadt

Livemusik und verkaufsoffener Sonntag

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Ein Glas Wein, Livemusik und ein entspannter Bummel durch die Innenstadt: Von Freitag bis Sonntag wird der Theodor-Heuss-Platz wieder zum Treffpunkt für Weinfreunde und Genießer. Das beliebte Bremerhavener Weinfest bildet in diesem Jahr zugleich den Auftakt der Aktion „Bremerhaven lokal erleben“. Am Sonntag, 6. September, kommt ein weiterer Anlass für einen Besuch hinzu: Die Geschäfte in der Innenstadt öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag.

Das Weinfest hat sich längst einen festen Platz im Bremerhavener Veranstaltungskalender erobert. In geselliger Atmosphäre lässt sich auf dem Theodor-Heuss-Platz entdecken, was Winzer, Weinhandlungen und Gastronomie zu bieten haben. Mit dabei sind in diesem Jahr das Weinmobil Ahlfeld, Dock IV, Jacques’ Wein-Depot, Ludwig von Kapff, Winzerkind, Werft Events, das Weingut Residenz Bechtel sowie das Weingut Runkel aus Rheinhessen. Zum Angebot gehören auch die passenden kulinarischen Begleiter – Flammkuchen etwa oder Langos, Käse und Tapas.

Für die richtige Atmosphäre sorgt an allen drei Veranstaltungstagen Livemusik: Jazz, Swing, Singer-Songwriter und eine mitreißende Live-Band gestalten das Programm.

Am Sonntag wird Weinfest zum Einkaufsfest

Besonders viel los sein dürfte am Sonntag, 6. September. Dann verbindet sich das Weinfest mit einem verkaufsoffenen Sonntag (12 bis 17 Uhr) in der Innenstadt und dem 22. City-Marathon. Besucherinnen und Besucher können den Aufenthalt auf dem Theodor-Heuss-Platz mit einem Einkaufsbummel verbinden und dabei zugleich in die Aktionswoche „Bremerhaven lokal erleben“ starten.

 

Weinfest
4.-6. September
Theodor-Heuss-Platz
Öffnungszeiten:
Freitag 18 bis 21.30 Uhr
Sonnabend 12 bis 21.30 Uhr
Sonntag 12 bis 18 Uhr

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Thorsten Brockmann
Pressereferent - Kommunikation

Telefon: +49 471 80936 213, Mobil: +49 174 3194711
E-Mail: Brockmann@erlebnis-bremerhaven.de
Internet: www.bremerhaven-erleben.de

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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