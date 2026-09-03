Bremerhaven: Weinfest in Bremerhavens Innenstadt
Livemusik und verkaufsoffener Sonntag
Das Weinfest hat sich längst einen festen Platz im Bremerhavener Veranstaltungskalender erobert. In geselliger Atmosphäre lässt sich auf dem Theodor-Heuss-Platz entdecken, was Winzer, Weinhandlungen und Gastronomie zu bieten haben. Mit dabei sind in diesem Jahr das Weinmobil Ahlfeld, Dock IV, Jacques’ Wein-Depot, Ludwig von Kapff, Winzerkind, Werft Events, das Weingut Residenz Bechtel sowie das Weingut Runkel aus Rheinhessen. Zum Angebot gehören auch die passenden kulinarischen Begleiter – Flammkuchen etwa oder Langos, Käse und Tapas.
Für die richtige Atmosphäre sorgt an allen drei Veranstaltungstagen Livemusik: Jazz, Swing, Singer-Songwriter und eine mitreißende Live-Band gestalten das Programm.
Am Sonntag wird Weinfest zum Einkaufsfest
Besonders viel los sein dürfte am Sonntag, 6. September. Dann verbindet sich das Weinfest mit einem verkaufsoffenen Sonntag (12 bis 17 Uhr) in der Innenstadt und dem 22. City-Marathon. Besucherinnen und Besucher können den Aufenthalt auf dem Theodor-Heuss-Platz mit einem Einkaufsbummel verbinden und dabei zugleich in die Aktionswoche „Bremerhaven lokal erleben“ starten.
Weinfest
4.-6. September
Theodor-Heuss-Platz
Öffnungszeiten:
Freitag 18 bis 21.30 Uhr
Sonnabend 12 bis 21.30 Uhr
Sonntag 12 bis 18 Uhr
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