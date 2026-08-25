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Bremerhaven: Teilnahme gratis: Erlebnis Bremerhaven lädt zum Tourismus-Webinar ein

(lifePR) (Bremerhaven, )
Wie krisenfest ist das eigene Unternehmen und welche Chancen bieten Digitalisierung, neue Technologien und Künstliche Intelligenz im Tourismus? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein kostenfreies Online-Webinar, zu dem die Erlebnis Bremerhaven GmbH einlädt. Im Rahmen des EU-Projekts INSPIRES vermittelt Tourismusexperte und Berater Matthias Burzinski am Dienstag, 29. September, von 10 bis 11.30 Uhr praxisnahes Wissen für touristische Betriebe, Organisationen und Multiplikatoren.

Themen sind die Vorbereitung auf Risiken und Krisen sowie Smart Tourism und neuen Technologien. Dabei geht es unter anderem um Digitalisierung, veränderte Gästeerwartungen und die zunehmende Bedeutung von KI-Anwendungen.

Das Webinar ist Teil des europäischen Förderprojekts INSPIRES, das kleine und mittlere Tourismusunternehmen dabei unterstützt, sich digitaler und widerstandsfähiger aufzustellen. Die Erlebnis Bremerhaven GmbH koordiniert das europäische Projekt als Leadpartner.

Das deutschsprachige Webinar richtet sich insbesondere an Fachkräfte und Multiplikatoren aus Beherbergung und Gastronomie, Reiseveranstaltung und -vermittlung, Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Sport-, Freizeit- und Unterhaltungsangeboten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldungen sind bis zum 24. September möglich: https://forms.gle/EbKMurXXmbi9UQbPA

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Thorsten Brockmann
Pressereferent - Kommunikation

Telefon:               +49 471 80936 213, Mobil: +49 174 3194711 
E-Mail:                 Brockmann@erlebnis-bremerhaven.de
Internet:             www.bremerhaven-erleben.de

Erlebnis Bremerhaven
Gesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen mbH
H.-H.-Meier-Straße 6, 27568 Bremerhaven

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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