Bremerhaven: Teilnahme gratis: Erlebnis Bremerhaven lädt zum Tourismus-Webinar ein
Themen sind die Vorbereitung auf Risiken und Krisen sowie Smart Tourism und neuen Technologien. Dabei geht es unter anderem um Digitalisierung, veränderte Gästeerwartungen und die zunehmende Bedeutung von KI-Anwendungen.
Das Webinar ist Teil des europäischen Förderprojekts INSPIRES, das kleine und mittlere Tourismusunternehmen dabei unterstützt, sich digitaler und widerstandsfähiger aufzustellen. Die Erlebnis Bremerhaven GmbH koordiniert das europäische Projekt als Leadpartner.
Das deutschsprachige Webinar richtet sich insbesondere an Fachkräfte und Multiplikatoren aus Beherbergung und Gastronomie, Reiseveranstaltung und -vermittlung, Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Sport-, Freizeit- und Unterhaltungsangeboten. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldungen sind bis zum 24. September möglich: https://forms.gle/EbKMurXXmbi9UQbPA
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Thorsten Brockmann
Pressereferent - Kommunikation
Telefon: +49 471 80936 213, Mobil: +49 174 3194711
E-Mail: Brockmann@erlebnis-bremerhaven.de
Internet: www.bremerhaven-erleben.de
Erlebnis Bremerhaven
Gesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen mbH
H.-H.-Meier-Straße 6, 27568 Bremerhaven