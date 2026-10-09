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Bremerhaven: Prall gefüllte Einkaufstasche für Kirsten Hillmann

Aktionswoche „Bremerhaven lokal erleben“: Preise im Wert von mehr als 2000 Euro übergeben

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
08.10.: Ein Besuch beim Bäcker brachte Kirsten Hillmann am Ende einen der Hauptgewinne der Aktionswoche „Bremerhaven lokal erleben“ ein. Dort wurde sie auf die Aktion aufmerksam, machte spontan mit und sammelte bei ihren Einkäufen die erforderlichen drei Sticker. Jetzt konnte sie ihren Gewinn entgegennehmen: eine prall gefüllte Einkaufstasche mit Produkten aus den Geschäften des Mein Outlet & Shopping-Centers im Wert von mehr als 400 Euro.

Überreicht wurde der Gewinn von Ralf Steinebrunner, Vorstandsmitglied der Marketinginitiative Bremerhavener Quartiere (MBQ) und Center-Manager des Mein Outlet & Shopping-Centers, sowie Benthe Stolz, Leiterin der MBQ-Geschäftsstelle.

„Für einen ersten Durchlauf ist das eine tolle Resonanz. Mehr als 200 volle Sammelkarten wurden abgegeben. Allein damit konnten wir in den zehn Aktionstagen über 600 lokale Käufe generieren und die Menschen motivieren, bewusst vor Ort einzukaufen“, sagt Benthe Stolz.

Vom 4. bis 13. September hatten die MBQ und ihre Mitgliedsorganisationen erstmals zu „Bremerhaven lokal erleben“ eingeladen. Fast 60 Geschäfte, Gastronomiebetriebe und weitere Akteure aus sieben Stadtteilen beteiligten sich mit Angeboten und Aktionen. Wer bei drei Einkäufen jeweils einen Sticker gesammelt hatte, konnte seine ausgefüllte Karte in den Lostopf werfen. Zu gewinnen gab es Preise im Gesamtwert von mehr als 2.000 Euro.

Diese Qualitäten kann der Onlinehandel nicht ersetzen
„Mit ‚Bremerhaven lokal erleben‘ haben wir gezeigt, wie vielfältig der lokale Handel und die Gastronomie in den Quartieren unserer Stadt sind“, sagt Steinebrunner. Benthe Stolz: „Gute Beratung, persönlicher Kontakt und Service vor Ort sind Qualitäten, die der Onlinehandel nicht ersetzen kann. Genau dafür wollen wir wieder stärker sensibilisieren.“

Die Marketinginitiative Bremerhavener Quartiere versteht sich als Stimme der Bremerhavener Kaufmannschaft und arbeitet für lebendige Stadtteile. Seit 2006 vereint sie Händler- und Werbegemeinschaften aus den Stadtteilen sowie weitere stadtrelevante Akteure. Die Geschäfte der MBQ führt die Erlebnis Bremerhaven GmbH, die auch die Aktionswoche „Bremerhaven lokal erleben“ vorbereitet und begleitet hat.
www.mbq-bremerhaven.de

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Erlebnis Bremerhaven
Thorsten Brockmann
Pressereferent - Kommunikation
Telefon:  +49 471 80936 213,
Mobil: +49 174 3194711 
E-Mail: Brockmann@erlebnis-bremerhaven.de
Internet: www.bremerhaven-erleben.de

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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