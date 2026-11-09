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Bremerhaven: Klimahaus-Wetterextreme erhält erstmals den Red Dot Award

Erlebnisausstellung innerhalb weniger Wochen mit vier internationalen Design- und Technikpreisen ausgezeichnet

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Die Erlebnisausstellung „Wetterextreme“ im Klimahaus Bremerhaven ist am 6. November mit dem renommierten Red Dot Award 2026 in der Kategorie „Spatial Communication – Exhibition Design“ ausgezeichnet worden. Eine internationale Jury aus 30 Experten würdigt damit die gestalterische Qualität der Ausstellung, die das Berliner studio klv konzipiert und geplant hat. Besonders hebt die Jury das Zusammenspiel von Gestaltung und Technologie hervor, dass die Inhalte auf einzigartige Weise erlebbar macht: Die Besucher sehen die Botschaft nicht nur – sie verstehen, fühlen und erinnern sie. Die „Wetterextreme“ sind die vierte wissenschaftlich fundierte Dauerausstellung des Klimahauses.

Für Geschäftsführerin Ingrid Hayen hat der Preis besonderes Gewicht: „Wir freuen uns sehr über diesen anerkannten Branchenpreis, es ist unser erster Red Dot Award. Die Auszeichnung ist eine Ehre, aber sie ist kein Selbstzweck. Mit den ‚Wetterextremen‘ haben wir etwas geschaffen, das es in dieser Form nirgendwo sonst gibt. Gestaltung und Technik stehen bei uns im Dienst der Vermittlung: Unsere Besucher sollen verstehen, warum Wetterextreme durch den Klimawandel häufiger und heftiger werden – und was wir dagegen tun können.“

Der Red Dot ist nicht der einzige Erfolg der vergangenen Wochen. Ebenfalls am 6. November erhielt die Ausstellung bei einer Gala in London den AV Award 2026 in der Kategorie „Themed Entertainment and Attractions Project of the Year“. Die Jury lobte vor allem die Verbindung aus technischer Innovation, kreativem Anspruch und echter Publikumsnähe: „Das Team hat eine wirklich einzigartige Besucherattraktion geschaffen, die komplexe Umweltthemen eindrucksvoll und zugänglich erlebbar macht – ein wegweisendes Projekt, das neue Maßstäbe für immersive Bildungs- und Kulturerlebnisse setzt.“ Ingrid Hayen: „Sich gegen Wettbewerber aus England, Spanien, China und den USA als Projekt des Jahres durchgesetzt zu haben macht uns alle sehr stolz.“

Bereits seit dem 30. Oktober steht zudem fest, dass die Ausstellung den German Design Award 2027 in der Kategorie „Excellent Architecture – Fair and Exhibition“ erhält. Für die Fachjury fügen sich Raum, Grafik, Licht, Besucherführung und Inhalt zu einem stimmigen Gesamtkonzept.

Zusammen mit dem Immersive Experience Award, der im Spätsommer 2026 erstmals vergeben wurde, hat die Ausstellung damit vier internationale Auszeichnungen erhalten.

Auch bei studio klv ist die Freude groß, mit „Wetterextreme“ in das weltweite Rampenlicht gerückt zu sein. Jan Löken, Geschäftsführer und Mitgründer: „Vier internationale Auszeichnungen sind eine großartige Anerkennung unserer konzeptionellen und gestalterischen Arbeit. Mit ‚Wetterextreme‘ wollten wir weit mehr schaffen als eine eindrucksvolle Inszenierung: ein ganzheitliches Ausstellungserlebnis, das wissenschaftliche Inhalte verständlich macht und zugleich emotional berührt. Dass dieser Ansatz nun über verschiedene Disziplinen hinweg auch international gewürdigt wird, freut uns besonders. Unser Dank gilt der BEAN als Auftraggeberin, dem Klimahaus Bremerhaven und allen beteiligten Projektpartnern, mit denen wir dieses außergewöhnliche Projekt realisieren durften“.

Weitere Infos:

Red Dot Award

AV-Award

German Design Award

Immersive Experience Award

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Klimahaus Bremerhaven gGmbH
Am Längengrad 8
27568 Bremerhaven

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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