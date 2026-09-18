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Bremerhaven: Goldener Oktober mit verkaufsoffenem Sonntag

Bremerhaven lädt am 4. Oktober zum Einkaufen im Herbst ein

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Bremerhavens Innenstadt erstrahlt am Sonntag, 4. Oktober, zwischen 12 und 17 Uhr in herbstlichem Glanz. Beim „Goldenen Oktober“ mit verkaufsoffenem Sonntag bietet die Erlebnis Bremerhaven GmbH zusammen mit den Händlern und Händlerinnen der Innenstadt Spaß für Groß und Klein.

Am Sonntag öffnen die rund 170 Geschäfte und Gastronomie-Betriebe in der Bremerhavener Fußgängerzone, im Columbus Shopping Center und im Mein Outlet. In Ruhe stöbern im Buchladen, neue Kleidung entdecken, spontan das passende Geschenk für den nächsten Geburtstag oder auch schon stressfrei für Weihnachten finden – der verkaufsoffene Sonntag „Goldener Oktober“ macht es möglich.

Walk Acts und Kinderprogramm

Begleitet wird das Programm von mehreren Walk Acts – ein Riesenherbstzwerg und ein Glückspilz liefern tolle Fotomotive. Ein Kinderprogramm mit Bastel- und Mitmachaktionen bieten das Columbus Shopping Center und das Outlet.  Erstmals dabei: das Kinder- und Familienkino mit phantastischen Geschichten. Der Eintritt dazu ist frei! Im Passage-Kino werden das Hexenmärchen „Ein Mädchen namens Willow“ (13 Uhr) und das Live-Action-Abenteuer „Drachenzähmen leicht gemacht“ (15 Uhr) gezeigt. Das Kino hat Platz für 130 Gäste, und auch die Tüte Popcorn wird den Besuchern noch spendiert.  In der Fußgängerzone präsentiert sich zum „Goldenen Oktober“ das Spielmobil.

Der vierte und letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres  findet am 8. November statt. Bremerhaven feiert dann mit „Bremen 4“ das Laternenfest mit einem „Lichtermeer“.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Erlebnis Bremerhaven, Gesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen mbH
H.-H.-Meier-Straße 6
27568 Bremerhaven
Telefon: +49 471 80936100
E-Mail: info@erlebnis-bremerhaven.de
www.bremerhaven-erleben.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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