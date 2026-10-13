Bremerhaven: Europa zu Gast in Bremerhaven: TOURBO-Konferenz setzt Impulse für die Zukunft des Tourismus
Die von der Erlebnis Bremerhaven GmbH organisierte dreitägige Konferenz beschäftigte sich mit der Frage, wie sich Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Tourismus erfolgreich miteinander verbinden lassen. Im Mittelpunkt standen die Ergebnisse der mehrjährigen europäischen Zusammenarbeit, erfolgreiche Praxisbeispiele und neue Ideen, mit denen touristische Unternehmen und Reiseziele zukunftsfähiger werden können.
Das im Rahmen von Interreg Europe geförderte Projekt hat 18 Beispiele guter Praxis identifiziert, zwei Pilotmaßnahmen umgesetzt und sechs politische beziehungsweise strategische Instrumente verbessert. Die Ergebnisse reichen von digitalen Buchungslösungen und nachhaltigen Mobilitätsangeboten bis zur Weiterentwicklung regionaler Tourismusstrategien.
„Der direkte Dialog mit unseren europäischen Partnerregionen hat uns wertvolle Impulse geliefert. Wir konnten voneinander lernen, internationale Netzwerke ausbauen und neue Perspektiven für Bremerhaven gewinnen“, sagt Michael Gerber, Geschäftsführer der Erlebnis Bremerhaven GmbH.
Europäischer Austausch mit nachhaltiger Wirkung
Maßgeblich geprägt wurde die Zusammenarbeit durch Anne Furphy von der Handelskammer Sevilla, die als Vertreterin des federführenden Projektpartners für einen kontinuierlichen Austausch zwischen den europäischen Regionen sorgte.
Auch Bremerhaven profitiert von den Projektergebnissen. Die europäischen Erfahrungen flossen in die Fortschreibung des Tourismuskonzepts Bremerhaven 2030+ ein, das im Dezember 2025 politisch beschlossen wurde.
Neben Fachvorträgen und Diskussionen lernten die Gäste auch Bremerhavens touristische Angebote kennen. Nach einem Empfang auf dem „Schulschiff Deutschland“ standen Besuche im Deutschen Auswandererhaus und im Klimahaus auf dem Programm. Prof. Dr. Dr. h. c. Alexis Papathanassis von der Hochschule Bremerhaven gab wichtige Denkanstöße zur Zukunft des Tourismus.
Bremerhaven gibt Einblicke in seine Tourismusarbeit
Zum Abschluss tauschten sich die internationalen Gäste mit Verantwortlichen aus Bremerhavens Tourismusbranche und Stadtverwaltung aus. Michael Gerber und Helmut Berends von der Erlebnis Bremerhaven GmbH erläuterten, wie die Seestadt ihre touristischen Angebote weiterentwickelt und dabei mit Hotels, Veranstaltern und weiteren Partnern zusammenarbeitet. EU-Referentin Claudia Harms von der Stadt Bremerhaven zeigte auf, wie Erkenntnisse aus europäischen Projekten in die örtliche Tourismusplanung einfließen. Auch Taurean Reddeck von der Erlebnis Bremerhaven GmbH beteiligte sich am fachlichen Austausch.
„TOURBO hat gezeigt, wie wertvoll der Blick über die eigenen Grenzen ist. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen uns, Bremerhavens Tourismus nachhaltig und zukunftsfähig weiterzuentwickeln“, betont Franziska Stenzel.
TOURBO wird von der Europäischen Union im Rahmen des Programms Interreg Europe kofinanziert. www.interregeurope.eu/tourbo
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