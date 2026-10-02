Bremerhaven: Elvis kommt ins Kino: Kultfilm 2027 kostenlos auf großer Leinwand

Um den Film fast 50 Jahre nach den Dreharbeiten erstmals auf großer Leinwand zeigen zu können, erwirbt die Erlebnis Bremerhaven GmbH die dafür erforderliche Lizenz beim WDR, das CineMotion stellt den Kinosaal zur Verfügung.„Elvis gehört zur DNA dieser Stadt, obwohl er 1958 nur wenige Minuten in Bremerhaven verbracht hat. Seine Ankunft an der Columbuskaje ist bis heute ein Stück unserer Geschichte“, sagt Michael Gerber, Geschäftsführer der Erlebnis Bremerhaven GmbH.Mit der Ankündigung der Kinoaufführung verbindet die Erlebnis Bremerhaven zugleich ein Dankeschön. Barbara und Uli Elter aus Oldenburg haben seit 2015 den jährlichen Gedenktag an der Columbuskaje organisiert und immer am 1. Oktober Elvis-Fans aus ganz Deutschland an den Ort geholt, an dem ihr Idol 1958 erstmals deutschen Boden betrat. Aus Altersgründen und nach mehr als einem Jahrzehnt ehrenamtlichen Engagements hören sie damit aber nun auf.„Barbara und Uli Elter haben mit unglaublich viel Herzblut dafür gesorgt, dass diese Geschichte lebendig geblieben ist“, sagt Gerber. „Sie haben Menschen zusammengebracht und gleichzeitig etwas für Bremerhaven getan. Dass noch heute Gäste wegen Elvis in unsere Stadt kommen, zeigt, welche Bedeutung selbst ein Aufenthalt haben kann, der 1958 nur wenige Minuten dauerte. Dafür gebührt den beiden unser großer Dank.“An der Columbuskaje erinnert seit 1998 am Kajenmeter 700 eine Bronzetafel an jenen Morgen, an dem der „King of Rock ’n’ Roll“ in Bremerhaven an Land ging. Elvis Presley betrat um 9.22 Uhr an der Columbuskaje deutschen Boden. Der damals 23-Jährige war zu diesem Zeitpunkt längst ein Weltstar, kam aber als Soldat mit dem amerikanischen Truppentransporter „General George M. Randall“ nach Bremerhaven. Mit der Kennung US 53 310 761 und dem Seesack über der Schulter ging er die Gangway hinunter. Von Bremerhaven führte seine Reise anschließend mit dem Zug weiter nach Hessen.Fast genau 20 Jahre nach Elvis' Ankunft wurde die Geschichte zum Stoff für einen Fernsehfilm. „Der Tag, an dem Elvis nach Bremerhaven kam“ entstand 1978 im Auftrag des WDR und wurde 1979 zur besten Sendezeit erstmals in der ARD ausgestrahlt. Im Mittelpunkt steht der 17-jährige Bremerhavener Lehrling Karl-Heinz, gespielt von Wolfgang Drygalla. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Ankunft von Elvis erzählt der Film vom Lebensgefühl der späten 1950er-Jahre, vom Einfluss der amerikanischen Kultur und von einer Stadt, in der Deutschland und Amerika besonders eng aufeinandertrafen.Für Bremerhaven besitzt der Film auch deshalb einen besonderen Stellenwert, weil zahlreiche Menschen aus der Stadt an den Dreharbeiten in der Stadt beteiligt waren. Nach vielen Jahren, in denen der Film kaum öffentlich zu sehen war, holten Barbara und Uli Elter ihn wieder ins Bewusstsein. 2025 und 2026 organisierten sie private Vorführungen in Bremerhaven. Im Jubiläumsjahr „200 Jahre Bremerhaven“ erhalte der Film nun noch einmal eine besondere Bühne, so Gerber.Gleichzeitig hat der Bremer Verein „Carl Schurz Deutsch-amerikanischer Club“ angekündigt, sich künftig für die jährliche Gedenkfeiern auf der Columbuskaje engagieren zu wollen. Der Club verfolge das Ziel, Beziehungen zwischen dem Land Bremen und den USA zu fördern. Dazu, so der Verein, gehöre auch das An denken an Elvis Presley.Erlebnis Bremerhaven, Gesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen mbHH.-H.-Meier-Straße 627568 Bremerhaven