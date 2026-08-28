Bremerhaven: Diese Band bleibt ganz nah am Original

„Hold the Line“, „Rosanna“, „Africa“ - alles Welthits, und „INTOTOS“ verspricht ganz nah am Original zu bleiben. Dafür gab es sogar schon Lob von TOTO-Gründungsmitglied Steve Lukather. Mit Spielfreude und einem charakteristischen Sound bringt die sieben Musiker:innen von “INTOTOS“ die größten Hits der kalifornischen Rockband live auf die Bühne und wollen dabei mit perfekter Instrumentierung und stimmigen Arrangements überzeugen. Die Songs von TOTO werden nicht einfach nachgespielt, sondern gelebt.
„Schon jetzt steht fest, dass der Musiksommer 2026 mit zu den am besten besuchten unserer Reihe gehört. Mit dem Konzert von „INTOTOS“ dürfen sich die Gäste auf einen weiteren Höhepunkt freuen“, sagt Lisanne Klitzke, Veranstaltungsmanagerin der Erlebnis Bremerhaven GmbH für das Schaufenster Fischereihafen. Sie hofft weiter auf die Spendenfreude der Besucher und den Verkauf der Musiksommer-Fan-T-Shirts, um die Finanzierung für 2027 abzusichern und auch dann für den Musiksommer freien Eintritt zu ermöglichen.
Der Musiksommer im Schaufenster Fischereihafen endet 2026 am 10. September mit den Hits von „Queen“.
Veranstaltungsdaten im Überblick:
- Donnerstag, 3. September
- Schaufenster Fischereihafen, Bremerhaven
- 19 Uhr
- Eintritt: frei
Erlebnis Bremerhaven
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