Bremerhaven: Der welt.stadt.club.bremerhaven sucht Mitglieder
Erlebnis Bremerhaven lädt zum 200. Stadtjubiläum zum Mitmachen ein
Am 11. Januar 2027 startet Bremerhaven mit einem Staatsakt im Stadttheater ins Jubiläumsjahr – danach werden das ganze Jahr über Veranstaltungen, Aktionen und besondere Projekte folgen, die zeigen sollen was die Stadt ausmacht. Unter dem Motto „Unsere Welt. Unsere Stadt. Unser Bremerhaven.“ richtet sich der Blick dabei nicht nur auf die Geschichte, sondern vor allem auf Gegenwart und Zukunft der Seestadt.
„Bremerhaven ist nicht nur eine Stadt, Bremerhaven sind vor allem die Menschen, die sich mit ihr verbunden fühlen. Genau dieses Gefühl möchten wir mit dem welt.stadt.club.bremerhaven sichtbar machen“, sagt Benthe Stolz, bei der Erlebnis Bremerhaven GmbH Leiterin des Projektbüros Stadtjubiläum. „Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand hier geboren wurde, erst seit Kurzem in Bremerhaven lebt oder viele Kilometer entfernt zu Hause ist. Entscheidend ist die Begeisterung für unsere Stadt und der Wunsch, Teil dieses besonderen Jubiläums zu sein.“
Der welt.stadt.club.bremerhaven soll bewusst kein klassischer Verein sein und auch kein herkömmliches Sponsoringmodell. Er versteht sich vielmehr als gemeinsames Bekenntnis zu Bremerhaven. Mitglied werden können Privatpersonen ebenso wie Unternehmen, Vereine und Institutionen.
Und die Idee findet bereits erste Anhänger. Noch vor dem offiziellen Start hat der welt.stadt.club.bremerhaven seine ersten vier Mitglieder gewonnen. Ein Ehepaar aus Köln, das Bremerhaven seit Jahren regelmäßig besucht und die Seestadt ins Herz geschlossen hat, gehört ebenso dazu wie ein Paar aus Hamburg. Die beiden wollen im November nach Bremerhaven ziehen. Sie suchen mehr Ruhe, möchten aber auf die Nähe zur Küste nicht verzichten. Ihre Wahl fiel auf Bremerhaven.
„Diese ersten Mitgliedschaften zeigen wunderbar, was wir mit dem welt.stadt.club.bremerhaven erreichen möchten“, sagt Michael Gerber, Geschäftsführer der Erlebnis Bremerhaven GmbH. „Bremerhaven verbindet Menschen weit über die Stadtgrenzen hinaus. Zum 200. Geburtstag wollen wir dieses große Netzwerk der Verbundenheit sichtbar machen. Aus vielen einzelnen Geschichten wird so unsere gemeinsame Welt.Stadt.Bremerhaven.“
Mitgliedschaft ab einmalig 27 Euro
Der Mindestbeitrag für eine Mitgliedschaft beträgt einmalig 27 Euro. Wer mehr geben möchte und kann, kann den Betrag individuell erhöhen. Die Höhe des Beitrags entscheidet jedoch ausdrücklich nicht darüber, wer mehr oder weniger zum Club gehört. Alle Mitglieder sind gleichberechtigter Teil der Gemeinschaft.
Mit den Mitgliedsbeiträgen sollen zusätzliche Projekte im Jubiläumsjahr ermöglicht werden, die Bremerhaven im Stadtbild sichtbar machen. Geplant sind beispielsweise Stadtteilflaggen im öffentlichen Raum sowie eine Neugestaltung der weithin sichtbaren Werbefläche am Müll-Heizkraftwerk.
Jedes Clubmitglied erhält nach dem Beitritt eine personalisierte Club-Karte, bunte Jubiläumssticker sowie das gedruckte Programmheft fürs Jubiläumsjahr.
Darüber hinaus bietet die Mitgliedschaft weitere besondere Möglichkeiten. Dazu zählen der Zugang zu exklusivem Jubiläums-Merchandise, auf Wunsch die Namensnennung im Programmheft, auf der Website und in den sozialen Medien sowie die Möglichkeit, mit einer persönlichen Zitatkachel auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Stadtjubiläums sichtbar zu werden. Außerdem ist mindestens eine exklusive welt.stadt.club.bremerhaven-Veranstaltung geplant, an der nur Mitglieder teilnehmen können.
Tausende Stimmen für eine Welt.Stadt
2027 blickt Bremerhaven auf zwei Jahrhunderte Stadtgeschichte zurück. Ausgangspunkt war der 1827 geschlossene Vertrag, mit dem Bremens Bürgermeister Johann Smidt für die Hansestadt Bremen Land an der Wesermündung kaufte, um einen neuen Hafen anzulegen. Aus dem „Bremer Haven“ entwickelte sich eine Stadt, deren Geschichte bis heute von Aufbruch, Hafen, Weltoffenheit und Menschen aus unterschiedlichsten Ländern geprägt ist.
Das Jubiläumsjahr soll deshalb nicht allein zurückblicken. Es soll zeigen, was Bremerhaven heute ist und was die Stadt in Zukunft sein kann. welt.stadt.club.bremerhaven steht dabei für eine Stadt, die ihren Platz am Meer ebenso selbstbewusst zeigt wie ihre Verbindung zur Welt.
Der welt.stadt.club.bremerhaven möchte all jene zusammenbringen, die daran Anteil haben wollen: Menschen, die hier leben, arbeiten, gestalten, gründen, helfen und feiern. Ehemalige Bremerhavenerinnen und Bremerhavener ebenso wie Fans der Stadt, Stammgäste und Menschen, die Bremerhaven vielleicht gerade erst für sich entdecken.
Denn Bremerhaven hat nicht nur eine Stimme. Es sind tausende.
Wer seine Verbundenheit mit Bremerhaven zeigen und das Jubiläumsjahr aktiv unterstützen möchte, kann ab sofort Mitglied im welt.stadt.club.bremerhaven werden. Weitere Informationen und der Beitrittsbogen unter BHV-200.de.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
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