Bremerhaven: Coca-Cola-Weihnachtstruck könnte nach 25 Jahren nach Bremerhaven zurückkehren
Erlebnis Bremerhaven bewirbt sich um Besuch – Abstimmung im Internet
Ein riesiger, knallroter US-Truck, geschmückt mit funkelnden Lichtern, dazu Weihnachtsmusik und Santa Claus höchstpersönlich: Der legendäre Coca-Cola Weihnachtstruck ist im Jahr 2001 zum letzten Mal nach Bremerhaven gefahren.
Die Erlebnis Bremerhaven GmbH hat sich erfolgreich um einen Tourstopp beworben und gehört zu 25 Städten, die es in die bundesweite Endauswahl des Weltkonzerns geschafft haben. Welche fünf Städte der Coca-Cola Weihnachtstruck 2026 besuchen wird, entscheidet sich bei einer Online-Abstimmung. Noch bis zum 8. November kann für Bremerhaven abgestimmt werden.
„Die Coca-Cola Weihnachtstour zählt zu den bekanntesten Weihnachtsaktionen in Deutschland. Ein Besuch nach 25 Jahren wäre eine zusätzliche Attraktion für die Region“, sagt Karolin Meier, Marktmeisterin von der Erlebnis Bremerhaven GmbH.
Eine zusätzliche Attraktion für den Weihnachtsmarkt
Der Bremerhavener Weihnachtsmarkt beginnt am 23. November, dauert bis zum 30. Dezember und verwandelt die Innenstadt in ein festliches Lichtermeer. Rund 70 Schausteller werden erwartet und sorgen mit Leckereien, Geschenkideen, Fahrgeschäften und einem abwechslungsreichen Programm für vorweihnachtliche Stimmung.
Bei einem Besuch des Coca-Cola Weihnachtstrucks erwartet die Gäste ein Familienprogramm mit Musik, Lichterdekoration und ein Erinnerungsfoto mit dem Weihnachtsmann.
„Unser Weihnachtsmarkt lebt von seiner besonderen Atmosphäre, den vielen Lichtern und den Besuchern. Der Weihnachtstruck passt deshalb gut zu uns, finden wir“, sagt Meier.
Gemeinsam für Bremerhaven abstimmen
Ob Bremerhaven zu den fünf ausgewählten Städten gehören wird, hängt vom Ergebnis der bundesweiten Abstimmung ab. „Wir hoffen, dass möglichst viele Bremerhavenerinnen und Bremerhavener sowie Menschen aus der Region ihre Stimme für unsere Stadt abgeben. Jede Stimme zählt“, sagt Meier.
So funktioniert die Abstimmung
Wer den Coca-Cola Weihnachtstruck nach Bremerhaven holen möchte, kann bis einschließlich 8. November 2026 online abstimmen. Dazu die Aktionsseite von Coca-Cola aufrufen, sich registrieren und Bremerhaven als gewünschten Tourstopp auswählen.
https://www.coca-cola.com/de/de/offerings/christmas/voting
Informationen zum Weihnachtsmarkt gibt es unter www.bremerhaven-erleben.de
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