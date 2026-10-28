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Bremerhaven: Coca-Cola-Weihnachtstruck könnte nach 25 Jahren nach Bremerhaven zurückkehren

Erlebnis Bremerhaven bewirbt sich um Besuch – Abstimmung im Internet

(lifePR) (Bremerhaven, )
Nach 25 Jahren könnte der berühmte Coca-Cola-Weihnachtstruck wieder in Bremerhaven Station machen. Der Bremerhavener Weihnachtsmarkt steht im Finale einer bundesweiten Abstimmung und hat die Chance, einer von fünf Tourstopps zu werden. Bis zum 8. November können die Bremerhavenerinnen und Bremerhavener online für ihre Stadt stimmen.

Ein riesiger, knallroter US-Truck, geschmückt mit funkelnden Lichtern, dazu Weihnachtsmusik und Santa Claus höchstpersönlich: Der legendäre Coca-Cola Weihnachtstruck ist im Jahr 2001 zum letzten Mal nach Bremerhaven gefahren.

Die Erlebnis Bremerhaven GmbH hat sich erfolgreich um einen Tourstopp beworben und gehört zu 25 Städten, die es in die bundesweite Endauswahl des Weltkonzerns geschafft haben. Welche fünf Städte der Coca-Cola Weihnachtstruck 2026 besuchen wird, entscheidet sich bei einer Online-Abstimmung. Noch bis zum 8. November kann für Bremerhaven abgestimmt werden.

„Die Coca-Cola Weihnachtstour zählt zu den bekanntesten Weihnachtsaktionen in Deutschland. Ein Besuch nach 25 Jahren wäre eine zusätzliche Attraktion für die Region“, sagt Karolin Meier, Marktmeisterin von der Erlebnis Bremerhaven GmbH.

Eine zusätzliche Attraktion für den Weihnachtsmarkt
Der Bremerhavener Weihnachtsmarkt beginnt am 23. November, dauert bis zum 30. Dezember und verwandelt die Innenstadt in ein festliches Lichtermeer. Rund 70 Schausteller werden erwartet und sorgen mit Leckereien, Geschenkideen, Fahrgeschäften und einem abwechslungsreichen Programm für vorweihnachtliche Stimmung.

Bei einem Besuch des Coca-Cola Weihnachtstrucks erwartet die Gäste ein Familienprogramm mit Musik, Lichterdekoration und ein Erinnerungsfoto mit dem Weihnachtsmann.

„Unser Weihnachtsmarkt lebt von seiner besonderen Atmosphäre, den vielen Lichtern und den Besuchern. Der Weihnachtstruck passt deshalb gut zu uns, finden wir“, sagt Meier.

Gemeinsam für Bremerhaven abstimmen
Ob Bremerhaven zu den fünf ausgewählten Städten gehören wird, hängt vom Ergebnis der bundesweiten Abstimmung ab. „Wir hoffen, dass möglichst viele Bremerhavenerinnen und Bremerhavener sowie Menschen aus der Region ihre Stimme für unsere Stadt abgeben. Jede Stimme zählt“, sagt Meier.

So funktioniert die Abstimmung
Wer den Coca-Cola Weihnachtstruck nach Bremerhaven holen möchte, kann bis einschließlich 8. November 2026 online abstimmen. Dazu die Aktionsseite von Coca-Cola aufrufen, sich registrieren und Bremerhaven als gewünschten Tourstopp auswählen.
https://www.coca-cola.com/de/de/offerings/christmas/voting

Informationen zum Weihnachtsmarkt gibt es unter www.bremerhaven-erleben.de

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Thorsten Brockmann
Pressereferent - Kommunikation

Telefon:               +49 471 80936 213, Mobil: +49 174 3194711 
E-Mail:                 Brockmann@erlebnis-bremerhaven.de
Internet:             www.bremerhaven-erleben.de

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H.-H.-Meier-Straße 6, 27568 Bremerhaven

 

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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