Bremerhaven: Bremerhaven ist „Top Bus Destination 2026“
Bundesverband zeichnet Seestadt als besonders busfreundliches Reiseziel aus
Die Auszeichnung wurde im Rahmen der bdo|Tourismus Werkstatt in Berlin vergeben. Mit dem neuen Preis würdigt der Spitzenverband der deutschen Busbranche Reiseziele, die den Reisebus konsequent in ihre touristische Planung einbeziehen und attraktive Bedingungen für Busreisende und Busunternehmen schaffen. Eine Fachjury mit Expertinnen und Experten aus Busbranche, Tourismus und Politik hatte über die Auszeichnung entschieden.
„Unsere Stadt ist die erste, die mit diesem Preis ausgezeichnet wird. Das freut mich sehr und zeigt: Es lohnt sich, nach Bremerhaven zu kommen“, gratuliert Oberbürgermeister Martin Günthner der Erlebnis Bremerhaven GmbH. „Wir sind die Stadt der kurzen Wege und bieten außergewöhnliche Museen und Erlebniswelten, die es in dieser Kombination kein zweites Mal in Deutschland gibt.“
Bremerhaven als Ausgangspunkt für die KüstenregionGünthner sieht für den Bustourismus Potenzial weit über Tages- und Wochenendreisen hinaus: „Unsere Stadt ist umgeben von der niedersächsischen Küstenregion und liegt in unmittelbarer Nähe zum Weltnaturerbe Wattenmeer. Damit ist Bremerhaven auch ein hervorragender Ausgangspunkt für Reisen und Ausflüge in die gesamte Region. Deshalb unsere Einladung an die Busunternehmen: Kommen Sie mit Ihren Gästen zu uns. Die Auszeichnung zeigt, dass Bremerhaven dafür die richtige Entscheidung ist.“
„Jetzt zeigt sich, dass es richtig von Politik und Verwaltung war, die vergangenen Jahrzehnte gezielt in die Infrastruktur für den Bustourismus zu investieren“, freut sich Michael Gerber, Geschäftsführer der Erlebnis Bremerhaven GmbH. „Das Busterminal mitten in den Havenwelten, der Busparkplatz und die gute Erreichbarkeit unserer touristischen Attraktionen sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass sich Busunternehmen und ihre Gäste bei uns willkommen fühlen. Die Auszeichnung ist für uns Anerkennung und Ansporn zugleich. Wir wollen weiter in das Angebot für Busgruppen investieren und Bremerhaven als Reiseziel in diesem Markt noch stärker positionieren.“
Viel erleben, wenig fahrenBremerhaven punktet laut bdo nicht nur mit einer guten Infrastruktur für Reisebusse, sondern vor allem mit der großen touristischen Vielfalt auf vergleichsweise kleinem Raum. In den Havenwelten liegen Klimahaus Bremerhaven, Deutsches Auswandererhaus, Deutsches Schifffahrtsmuseum und Zoo am Meer nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. Dazu kommen Museumsschiffe und große Segler wie die „Schulschiff Deutschland“.
Nur wenige Kilometer entfernt wartet mit dem Schaufenster Fischereihafen ein zweiter touristischer Schwerpunkt. Im Fischkochstudio können Gruppen beim Show-Cooking oder bei Kochkursen die kulinarische Seite der Seestadt kennenlernen. Die Geschichte der Fischwirtschaft wird im Historischen Fischbahnhof erlebbar.
Und auch der Hafen selbst wird zum Erlebnis: Der HafenBus führt bei seiner außergewöhnlichen Stadtrundfahrt bis in die Überseehäfen und damit dicht an Containerterminals und Autoumschlag heran. Bei der „Dicke Pötte Tour“ lassen sich die großen Frachter von der Wasserseite erleben. Speziell entwickelte Führungen wie die Fischhappen-Tour oder die Seemannsgarn-Tour ergänzen das Angebot für Gruppen.
Die Voraussetzungen für Busgruppen wurden in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert. Direkt in den Havenwelten befindet sich das zentrale Busterminal. Von dort sind die großen touristischen Einrichtungen innerhalb weniger Minuten zu Fuß erreichbar. Für die Reisebusse stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Auch das Schaufenster Fischereihafen verfügt über unmittelbar an den touristischen Angeboten gelegene Busparkplätze.
Die Erlebnis Bremerhaven GmbH hat zugleich den Vertrieb im Bus- und Gruppentourismus verstärkt. Projektleiter Marc Reichelt kümmert sich um diesen Markt und arbeitet eng mit Hotels, Museen, Erlebniswelten und weiteren touristischen Partnern zusammen. Informationen und Angebote für Reiseveranstalter werden auf einer eigenen Vertriebsseite gebündelt.
Vom Branchentreffen zum Bundessieg
Bereits 2025 stand Bremerhaven im bundesweiten Blickpunkt der Busbranche: Die Seestadt war Gastgeber des „Tags der Bustouristik“. Reiseveranstalter und Touristiker aus Deutschland und dem benachbarten Ausland konnten dabei die Stadt und ihre Angebote unmittelbar kennenlernen.
Die Auszeichnung als „Top Bus Destination 2026“ sieht die Erlebnis Bremerhaven deshalb auch als Bestätigung der strategischen Ausrichtung auf diesen Markt.
„Wir wollen den Preis nutzen, um Bremerhaven bei Busunternehmen und Reiseveranstaltern noch bekannter zu machen“, sagt Andreas Hugle, Leiter der Abteilung Destinationsentwicklung. „Gleichzeitig ist er für uns Verpflichtung. Wer Top-Bus-Destination ist, sollte diesen Anspruch auch in Zukunft erfüllen.“
Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen hat den Preis „Top Bus Destination“ 2026 erstmals ausgeschrieben. In der Endrunde standen insgesamt neun Reiseziele in den drei Kategorien Stadt/Region, Erlebniswelt und Sehenswürdigkeit. Bei der Bewertung spielten neben der touristischen Attraktivität unter anderem Erreichbarkeit, geeignete Halte- und Parkmöglichkeiten, Service, digitale Lösungen, Kooperationen und spezielle Angebote für Busgruppen eine Rolle.
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