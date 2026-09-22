Bremerhaven: Bremerhaven gehört zu den busfreundlichsten Städten Deutschlands

21.09.: Bremerhaven hat es unter die drei Finalisten beim bundesweiten Wettbewerb „Top Bus Destination 2026“ geschafft. In der Kategorie „Stadt“ ist die Seestadt gemeinsam mit Essen und der Lutherstadt Wittenberg nominiert. Damit gehört Bremerhaven aus Sicht des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) zu den erfolgreichsten Städten für einen busfreundlichen Tourismus. Der Sieger wird am 6. Oktober in Berlin bekannt gegeben.



„Schon die Nominierung unter den letzten drei Städten ist für uns eine große Wertschätzung unserer Arbeit“, freut sich Michael Gerber, Geschäftsführer der Erlebnis Bremerhaven GmbH. „Wir haben in den vergangenen Jahren bewusst den Vertrieb im Busreise- und Gruppengeschäft verstärkt. Sichtbarkeit in der Bustouristik hat für unsere Seestadt einen hohen Wert, denn Reisebusse bringen als ökologisch und ökonomisch sinnvolles Verkehrsmittel viele Gäste direkt zu unseren touristischen Angeboten. Dass diese Arbeit nun bundesweit wahrgenommen wird, freut uns sehr.“ Es sei eine konsequente Entscheidung von Politik und Verwaltung gewesen, die Infrastruktur für den Bustourismus in den letzten zwei Jahrzehnten gezielt auszubauen, sagt Gerber.



Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen vergibt die Auszeichnung „Top Bus Destination“ in diesem Jahr erstmals. Gesucht werden Reiseziele, die den Reisebus bei ihrer touristischen Planung berücksichtigen und gute Bedingungen für Busreisende und Busunternehmen schaffen. Bewertet werden unter anderem Erreichbarkeit, Halte- und Parkmöglichkeiten, Service, digitale Lösungen, Kooperationen sowie attraktive Angebote. Eine Fachjury aus Busbranche, Tourismus und Politik entscheidet über die Gewinner.



Kurze Wege und viele Erlebnisse

Bremerhaven kann dabei vor allem mit der Kombination aus touristischer Vielfalt und kurzen Wegen punkten. In den Havenwelten liegen Klimahaus Bremerhaven, Deutsches Auswandererhaus, Deutsches Schifffahrtsmuseum und Zoo am Meer nah beieinander. Museumsschiffe, Hafenrundfahrten, Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten ergänzen das Angebot. Mit dem Schaufenster Fischereihafen bietet die Stadt einen zweiten touristischen Schwerpunkt rund um Fisch, Genuss und maritime Geschichte.



„Kaum eine andere Stadt bietet auf so engem Raum eine solche Vielfalt an Museen, Erlebniswelten und maritimen Angeboten“, sagt Andreas Hugle, Leiter der Destinationsentwicklung bei der Erlebnis Bremerhaven GmbH. „Für Busreiseveranstalter ist das besonders interessant, weil sich sehr unterschiedliche Programme zusammenstellen lassen und viele Angebote schnell und unkompliziert erreichbar sind. Bremerhaven eignet sich damit für Tagesausflüge ebenso wie für mehrtägige Gruppenreisen.“



Für Reisebusse steht direkt in den Havenwelten ein Busterminal zur Verfügung, zusätzlich gibt es eine Ausstiegsmöglichkeit am Deutschen Auswandererhaus. Die touristischen Einrichtungen sind von dort innerhalb weniger Minuten zu Fuß erreichbar. Kostenfreie Stellplätze für Reisebusse befinden sich rund 1,5 Kilometer entfernt. Auch im Schaufenster Fischereihafen stehen Busparkplätze zur Verfügung.



Zusätzliche Angebote wie der HafenBus, Stadtrundfahrten im eigenen Reisebus und Gruppenvergünstigungen bei touristischen Einrichtungen erleichtern Reiseveranstaltern die Programmplanung. Die Erlebnis Bremerhaven GmbH hat mit Marc Reichelt zudem einen eigenen Ansprechpartner für das Busreise- und Gruppengeschäft, der mit Hotels, Museen und weiteren touristischen Partnern zusammenarbeitet.



Bustouristik gezielt im Fokus

Die Nominierung knüpft an die verstärkten Aktivitäten Bremerhavens im Busreisemarkt an. Bereits 2025 war die Seestadt Gastgeber des Branchentreffens „Tag der Bustouristik“ und präsentierte sich Reiseveranstaltern und Busunternehmen.



„Wir haben den Busreiseveranstaltern gezeigt, dass Bremerhaven nicht nur außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten hat, sondern auch die Voraussetzungen für eine unkomplizierte Gruppenreise“, betont Gerber. „Die Nominierung bestätigt uns darin, diesen Weg weiterzugehen.“



Die Entscheidung der Jury bleibt bis zur Preisverleihung am 6. Oktober im Rahmen der bdo-Tourismus Werkstatt Berlin geheim. Dort präsentiert sich Bremerhaven gemeinsam mit den weiteren Nominierten auch mit einem eigenen Ausstellerstand dem Fachpublikum aus Busbranche und Tourismus.



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