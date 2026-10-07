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Bremerhaven: „Apfelpapst“ bringt fast 100 alte Sorten zum Bauernmarkt

Herbstliche Vielfalt und Fair Trade im Schaufenster Fischereihafen

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Wenn sich das Schaufenster Fischereihafen herbstlich herausputzt, ist Zeit für den Bauernmarkt am Hafen. Unter dem Motto „Fair Trade“ erwartet die Besucher:innen am Sonntag, 11. Oktober, ein Angebot aus regionalen Produkten, Kunsthandwerk, herbstlicher Floristik und kulinarischen Spezialitäten.

Ein besonderer Gast ist in diesem Jahr wieder Eckart Brandt. Der weit über die Region hinaus bekannte Apfelexperte, gerne auch als „Apfelpapst“ oder „Hüter der vergessenen Äpfel“ bezeichnet, bringt eine beeindruckende Sortenschau mit ins Schaufenster Fischereihafen. Nahezu 100 alte, vor allem regionale Apfelsorten gibt es an seinem Stand zu entdecken. Brandt engagiert sich mit seinem Boomgarden-Projekt für den Erhalt historischer Obstsorten und bewahrt damit eine Vielfalt, die im Einzelhandel kaum noch zu finden ist.

Wie unterschiedlich Äpfel aussehen, schmecken und duften können, zeigt seine Sortenschau eindrucksvoll. Dabei geht es Brandt nicht allein um Nostalgie. Sein Boomgarden steht für den Erhalt alter Obstsorten im traditionellen Anbau und den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen.

Informationen über fairen Handel

Passend dazu steht der Bauernmarkt diesmal unter dem Motto „Fair Trade“. Das Nord-Süd-Forum Bremerhaven informiert an seinem Fairtrade-Stand über fairen Handel und die Bedeutung bewusster Kaufentscheidungen.

Rund um diese Schwerpunkte lädt der Markt zu einem Bummel durchs Schaufenster Fischereihafen ein. Angeboten werden unter anderem Marmeladen, Gewürze und weitere Spezialitäten. Dekorationen, Kunsthandwerk, Schmuck und Haushaltswaren ergänzen das Sortiment. „The Rock House“ ist mit einer Auswahl an Likören dabei. Blumen Peters sorgt für herbstliche Farben.

Für Kinder ist etwas vorbereitet: Die Auszubildenden der Erlebnis Bremerhaven GmbH laden zum Kürbisschnitzen ein. So können kleine Marktgäste passend zur Jahreszeit ihren eigenen Kürbis gestalten.

Weil am Sonntag auch die zweite Folge des „Fernsehgartens“ im ZDF läuft, lädt das „Krohns Eck“ um 12 Uhr zum Public Viewing ein. Motto der im Schaufenster Fischereihafen aufgezeichneten Folge sind Schlager. 

Der Bauernmarkt am 11. Oktober ist bereits der vorletzte Markt am Hafen in diesem Jahr. Zum Saisonabschluss wird es im November noch einmal besonders norddeutsch: Dann dreht sich im Schaufenster Fischereihafen alles um den Grünkohl.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Thorsten Brockmann
Pressereferent - Kommunikation

Telefon: +49 471 80936 213, Mobil: +49 174 3194711 
E-Mail: Brockmann@erlebnis-bremerhaven.de
Internet: www.bremerhaven-erleben.de

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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