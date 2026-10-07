Bremerhaven: „Apfelpapst“ bringt fast 100 alte Sorten zum Bauernmarkt
Herbstliche Vielfalt und Fair Trade im Schaufenster Fischereihafen
Ein besonderer Gast ist in diesem Jahr wieder Eckart Brandt. Der weit über die Region hinaus bekannte Apfelexperte, gerne auch als „Apfelpapst“ oder „Hüter der vergessenen Äpfel“ bezeichnet, bringt eine beeindruckende Sortenschau mit ins Schaufenster Fischereihafen. Nahezu 100 alte, vor allem regionale Apfelsorten gibt es an seinem Stand zu entdecken. Brandt engagiert sich mit seinem Boomgarden-Projekt für den Erhalt historischer Obstsorten und bewahrt damit eine Vielfalt, die im Einzelhandel kaum noch zu finden ist.
Wie unterschiedlich Äpfel aussehen, schmecken und duften können, zeigt seine Sortenschau eindrucksvoll. Dabei geht es Brandt nicht allein um Nostalgie. Sein Boomgarden steht für den Erhalt alter Obstsorten im traditionellen Anbau und den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen.
Informationen über fairen Handel
Passend dazu steht der Bauernmarkt diesmal unter dem Motto „Fair Trade“. Das Nord-Süd-Forum Bremerhaven informiert an seinem Fairtrade-Stand über fairen Handel und die Bedeutung bewusster Kaufentscheidungen.
Rund um diese Schwerpunkte lädt der Markt zu einem Bummel durchs Schaufenster Fischereihafen ein. Angeboten werden unter anderem Marmeladen, Gewürze und weitere Spezialitäten. Dekorationen, Kunsthandwerk, Schmuck und Haushaltswaren ergänzen das Sortiment. „The Rock House“ ist mit einer Auswahl an Likören dabei. Blumen Peters sorgt für herbstliche Farben.
Für Kinder ist etwas vorbereitet: Die Auszubildenden der Erlebnis Bremerhaven GmbH laden zum Kürbisschnitzen ein. So können kleine Marktgäste passend zur Jahreszeit ihren eigenen Kürbis gestalten.
Weil am Sonntag auch die zweite Folge des „Fernsehgartens“ im ZDF läuft, lädt das „Krohns Eck“ um 12 Uhr zum Public Viewing ein. Motto der im Schaufenster Fischereihafen aufgezeichneten Folge sind Schlager.
Der Bauernmarkt am 11. Oktober ist bereits der vorletzte Markt am Hafen in diesem Jahr. Zum Saisonabschluss wird es im November noch einmal besonders norddeutsch: Dann dreht sich im Schaufenster Fischereihafen alles um den Grünkohl.
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