Borkum: Borkum im Winter: Wenn die Insel alle Sinne weckt
Die „Saison der Sinne“ lädt dazu ein, Borkum von seiner ruhigen Seite zu entdecken.
Natur & Weite: Die Nordsee von ihrer ursprünglichen Seite erleben
Besonders in den Herbst- und Wintermonaten entfaltet die Borkumer Natur ihren ganz eigenen Reiz. Die Strände sind menschenleer, der Horizont unendlich weit und die Luft besonders klar. Besonders gut lässt sich diese Atmosphäre bei Wanderungen durch die Dünen, Fahrradtouren über die Insel oder langen Strandspaziergängen direkt am Meer erleben.
Auch das Veranstaltungsprogramm greift die Verbindung zum Meer auf. Bei „Entschleunigen am Meer“ am 28. November sowie weiteren Terminen im Januar und Februar steht das bewusste Erleben der Küstenlandschaft im Mittelpunkt. Wer die Nordsee unmittelbar spüren möchte, kann sich beim Winterbaden einer frischen Herausforderung stellen.
Ruhe & Balance: Zeit für sich selbst
Während der Alltag häufig von Terminen und Verpflichtungen geprägt ist, bietet Borkum im Winter Raum für Erholung. Die ruhigeren Straßen, die weiten Strände und das gleichmäßige Rauschen der Wellen schaffen beste Voraussetzungen, um zur Ruhe zu kommen.
Eine besondere Rolle spielt dabei die Gezeitenland Thalassotherme Borkum. Verschiedene Sauna- und Wohlfühlangebote laden dazu ein, Körper und Geist eine Auszeit zu gönnen. Bei der regelmäßig stattfindenden Kerzenschein-Sauna entsteht eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre.
Tradition & Genuss: Ostfriesische Gemütlichkeit entdecken
Wenn draußen der Wind um die Häuser zieht, wird es drinnen umso gemütlicher. Die kalte Jahreszeit ist auf Borkum eng mit ostfriesischer Gastlichkeit und gelebten Traditionen verbunden. Eine heiße Tasse Ostfriesentee mit Kluntje und Sahne, regionale Spezialitäten und gesellige Stunden in den Restaurants und Cafés gehören zum Winter auf der Insel.
Auch kulturell hat die ruhigere Jahreszeit einiges zu bieten. An mehreren Daten im Winter sorgt das Leuchtturm Special: Sonderöffnungszeiten mit Lichtzauber für besondere Eindrücke am Neuen Leuchtturm. Der Inselzauber am Arthotel bakker lädt an mehreren Daten zu Glühwein, Würstchen und Waffeln auf dem Programm. Im Dezember folgen musikalische und traditionelle Veranstaltungen, darunter der Auftritt des Shantychors „Oldtimer“ am 3. Dezember, „Sing man tau“ mit dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr am 10. Dezember sowie der Nikolausmarkt am 28. November.
Zwischen Weihnachten und Neujahr wird es auf der Insel noch einmal besonders lebendig. Vom 26. Dezember bis zum 3. Januar lädt der „Lüttje Markt“ zum gemütlichen Beisammensein ein. Den Jahreswechsel begleitet eine Silvesterfeier mit Musik und einer achtminütigen Lasershow über der Nordsee. Am Neujahrstag bietet das traditionelle Neujahrsbaden Gelegenheit, das neue Jahr mit einem Sprung ins kalte Wasser zu begrüßen.
Eine Insel, drei Facetten und viele besondere Momente
Die „Saison der Sinne“ zeigt, dass Borkum weit mehr als ein klassisches Sommerreiseziel ist. Gerade in den Herbst- und Wintermonaten verbinden sich die weite Natur, die Ruhe der Insel und die ostfriesische Gastlichkeit zu einem besonderen Urlaubserlebnis. Gäste können ihren Aufenthalt ganz nach ihren Bedürfnissen gestalten: aktiv in der Natur, entspannt bei wohltuenden Anwendungen oder gesellig bei kulturellen und kulinarischen Veranstaltungen.
Weitere Informationen zur „Saison der Sinne“, zu den Veranstaltungen sowie zu geöffneten Gastronomie- und Einzelhandelsbetrieben gibt es unter www.borkum.de/saisondersinne/.
Über Borkum
Die Nordseeinsel Borkum (5.300 Einwohner) ist die größte der Ostfriesischen Inseln und beherbergt jährlich ca. 300.000 Übernachtungsgäste mit rd. 2,5 Mio. Übernachtungen. Die strategische inseltouristische Ausrichtung zielt auf die Schwerpunkte Hochseeklima und Vitalität, Sport und Bewegung, Natur und Strand sowie Kultur. Borkum liegt im Weltnaturerbe Wattenmeer, ist staatlich anerkanntes Nordseeheilbad und trägt das Prädikat Allergikerfreundliche Insel (ECARF-Siegel).
Über die Nordseeheilbad Borkum GmbH
Die Nordseeheilbad Borkum GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Borkum. In dem Unternehmen sind alle kommunalen wirtschaftlichen Aktivitäten gebündelt: Betrieb der öffentlichen touristischen Einrichtungen (Tourist-Information, Gezeitenland – Thalassotherme Borkum, Nordsee Aquarium, Veranstaltungshaus „Kulturinsel“, die „Spielinsel“ für die Kleinen), Bewirtschaftung des gesamten Strandes sowie der strandnahen Infrastrukturen (Promenade, Kurhalle am Meer mit Gastronomie, Pavillon mit Kurmusik „Musik & Meer“), Vermarktung der Insel, Versorgung der Insel mit Strom, Wasser und Wärme, Betrieb des Nordsee Windport Borkum, einen Großteil des Hafens sowie des Inselflugplatzes. Mit mehr als 150 Mitarbeitenden ist die Nordseeheilbad Borkum GmbH der größte Arbeitgeber auf der Insel.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
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26757 Borkum
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