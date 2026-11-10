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Borkum: Borkum erhält staatliche Anerkennung als Nordsee- und Thalassoheilbad

Neue staatliche Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung der Insel als Gesundheitsstandort

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Borkum trägt ab sofort offiziell das Prädikat „Nordsee- und Thalassoheilbad“. Die Urkunde überreichte Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne am 11. Niedersächsischen Bädertag in Bad Harzburg an Tourismusdirektorin Pia Hosemann. Damit gehört Borkum zu den ersten fünf staatlich anerkannten Nordsee- und Thalassoheilbädern in Niedersachsen.

„Borkum bietet mit seinem Hochseeklima und der unmittelbaren Nähe zur Nordsee besondere Voraussetzungen für einen gesundheitsorientierten Urlaub. Dass diese Stärken nun auch durch ein eigenständiges staatliches Prädikat gewürdigt werden, freut uns sehr“, betont Tourismusdirektorin Pia Hosemann.

„Die Auszeichnung bestätigt Borkums hohe Qualität als Gesundheitsstandort und stärkt unsere Position im Gesundheitstourismus. Darauf wollen wir auch in Zukunft aufbauen“, findet Raphael Warnecke, Geschäftsführer der Nordseeheilbad Borkum GmbH.

Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne ergänzt: „Borkum und Gesundheit – das gehört seit mehr als 175 Jahren zusammen. Die Insel hat viel zu bieten: ein besonderes Klima, natürliche Heilmittel und eine lange Tradition als Gesundheitsstandort. Mit dem neuen Prädikat wird deutlich, wie Borkum diese Stärken mit modernen Gesundheits- und Präventionsangeboten verbindet. Davon profitieren nicht nur die Gäste, sondern auch die touristische Wirtschaft vor Ort. Das ist gut für Borkum und für die gesamte niedersächsische Nordseeküste.“

Das Prädikat wurde mit der Änderung der niedersächsischen Kurortverordnung vom 27. Mai 2025 eingeführt. Niedersachsen ist damit das erste deutsche Küstenland, das die besonderen gesundheitlichen Leistungen der Thalassotherapie durch eine eigenständige staatliche Anerkennung würdigt.

Voraussetzung sind neben den Anforderungen an ein Nordseeheilbad zusätzliche Qualitätskriterien. Dazu gehören geeignete Einrichtungen für Thalassotherapien und Anwendungen, die nach anerkannten fachlichen Standards durchgeführt werden. Dabei kommen insbesondere natürliche Heilmittel wie Meerwasser, Meersalz, Algen und Schlick zum Einsatz.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Nordseeheilbad Borkum GmbH
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26757 Borkum
Kea Neeland, Marketing/PR
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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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