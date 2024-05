Baltrumer Anbaden wird zur ersehnten Abkühlung - bei sonnig-sommerlichen 24C° Lufttemperatur und 14C° Wassertemperatur springen rund 100 Menschen ins kühle Nass

Etwa 100 Urlaubsgäste und Insulaner wollten sich den feierlichen Sprung ins kühle Nass nicht entgehen lassen. Mehr als fünf Mal so viele waren am Strand „zum Luschern“ mit dabei. Bei tollem Insel-Wetter (strahlender Sonnenschein, etwas Wind um die Nase) gab Bürgermeister Harm Olchers um Punkt 16:30 Uhr die offizielle Badezone frei. Ab sofort wird der Bereich auch von dem am Wochenende eingetroffenen DLRG-Team gesichert.



Und Bürgermeister Olchers freut sich heute über eine weitere gute Nachricht: „Die Arbeiten zur Strandaufschüttung liegen deutlich vor dem Zeitplan und es gibt sogar Hoffnung, dass diese - mit etwas Glück - bereits vor dem Pfingstfest-Wochenende fertiggestellt werden.“.



Hintergrund: eine konstante Ostwindlage in den vergangenen Tagen hat zu einem längeren Niedrigwasser-Zeitfenster geführt, so dass deutlich mehr Sand transportiert werden konnte. Auch die Wege für den „Sand-Shuttle von Ost nach West“ werden täglich kürzer, was wiederum die Intervalle der Kipplasterfahrten pro Tide-Zeitfenster erhöht.



Luft nach oben haben allerdings die Buchungszahlen - auch auf Baltrum und besonders für den Zeitraum vor und nach den Sommerferien. Da die bei den Vermietern preisgünstigen Nebensaison-Monate Mai und Juni in der Regel tolles Nordseewetter bieten, wollen Gemeinde und Baltrumer Gastronomie-Branchen jetzt Ihr Angebot intensivieren. „Erst einmal mit ganz einfachen und „analogen“ Inselfesten von Insulanern für und mit den Urlaubsgästen oder Themenwochen.“, so Baltrums neuer Tourismusdirektor Michael von Tegelen, der in einem ersten Schritt das traditionelle Anbaden aufwerten konnte. Für die heutige Rekordbeteiligung beim Start in die Badesaison nennt von Tegelen aber vor allem zwei Gründe: „Das außerordentlich schöne Wetter bei uns derzeit und unser Badestrand, der für alle auf der Insel zu Fuß zu erreichen ist.“. - Umso wichtiger, auch wirtschaftlich, dass die Hauptattraktion der Insel bereits zum Pfingstwochenende vollständig wiederhergestellt ist.



Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:



i.A. Lennard Bramstedt

Gemeinde Baltrum

Touristinformation

Westdorf 130

26579 Baltrum





(lifePR) (