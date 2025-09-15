Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1035675

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Bad Zwischenahn: Flohmärkte in der Wandelhalle

Ein Wochenende voller Fundstücke und Lieblingsteile – Jetzt noch anmelden für den Frauen- und Kinderflohmarkt

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Der eigene Kleiderschrank quilt über oder die Kinder sind längst aus den Klamotten rausgewachsen? Kein Problem! Am 18. und 19. Oktober gibt es in der Wandelhalle in Bad Zwischenahn die Möglichkeit für Betroffene wieder Luft im eigenen Kleiderschrank zu schaffen. Hierfür hat der Touristik-Service am Meer zum ersten Mal einen Frauenflohmarkt ins Leben gerufen, der am Samstagabend um 18 Uhr beginnt. Am Sonntag dreht sich hingegen alles um die Kleinen. Von 10 bis 14 Uhr findet – ebenfalls in der Wandelhalle – der Kinderflohmarkt statt. Für beide Veranstaltungen können sich interessierte Aussteller und Verkäufer noch anmelden und Tische buchen.

Frauenflohmarkt in der Wandelhalle – 18 bis 22 Uhr
Ein Abend nur für Sie. Egal, ob Mode, Accessoires oder Schuhe – beim ersten Frauenflohmarkt können stilbewusste Besucherinnen nach Herzenslust stöbern. In entspannter Atmosphäre unter Gleichgesinnten lässt es sich hervorragend auf Schatzsuche gehen. Damit der Abend gleich gut startet, erhält jede Besucherin ein Glas Sekt oder Orangensaft zur Begrüßung. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Kinderflohmarkt in der Wandelhalle – 10 bis 14 Uhr
Mensch, sind die Kinder schnell groß geworden. Was macht man nun mit den ganzen Kinderklamotten und Spielzeugen? Der Kinderflohmarkt ist hierfür die perfekte Gelegenheit andere Eltern und deren Kinder glücklich zu machen. Für Schwangere und Begleitpersonen öffnet die Wandelhalle bereits ab 9.30 Uhr. Eintritt: 3 Euro.

Eine Anmeldung für beide Veranstaltungen ist noch bis zum 30. September möglich. Buchung und weitere Informationen unter: www.bad-zwischenahn-touristik.de/flohmarkt

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Bad Zwischenahner Touristik GmbH
Auf dem Hohen Ufer 24
26160 Bad Zwischenahn 

Adrian Schuster
Pressesprecher
Telefon:                04403/61-9155
E-Mail:                   a.schuster@bad-zwischenahn-touristik.de
Internet:               https://www.bad-zwischenahn-touristik.de

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.