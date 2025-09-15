Bad Zwischenahn: Flohmärkte in der Wandelhalle
Ein Wochenende voller Fundstücke und Lieblingsteile – Jetzt noch anmelden für den Frauen- und Kinderflohmarkt
Frauenflohmarkt in der Wandelhalle – 18 bis 22 Uhr
Ein Abend nur für Sie. Egal, ob Mode, Accessoires oder Schuhe – beim ersten Frauenflohmarkt können stilbewusste Besucherinnen nach Herzenslust stöbern. In entspannter Atmosphäre unter Gleichgesinnten lässt es sich hervorragend auf Schatzsuche gehen. Damit der Abend gleich gut startet, erhält jede Besucherin ein Glas Sekt oder Orangensaft zur Begrüßung. Der Eintritt beträgt 5 Euro.
Kinderflohmarkt in der Wandelhalle – 10 bis 14 Uhr
Mensch, sind die Kinder schnell groß geworden. Was macht man nun mit den ganzen Kinderklamotten und Spielzeugen? Der Kinderflohmarkt ist hierfür die perfekte Gelegenheit andere Eltern und deren Kinder glücklich zu machen. Für Schwangere und Begleitpersonen öffnet die Wandelhalle bereits ab 9.30 Uhr. Eintritt: 3 Euro.
Eine Anmeldung für beide Veranstaltungen ist noch bis zum 30. September möglich. Buchung und weitere Informationen unter: www.bad-zwischenahn-touristik.de/flohmarkt
