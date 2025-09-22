Kontakt
Bad Zwischenahn: Exklusive Moorführungen in Bad Zwischenahn

Touristik-Service präsentiert Programm im Rahmen der TANO-Wandertage

Moore sind weit mehr als unheimliche und gefährliche Orte, die eine mysteriöse Atmosphäre schaffen und mit Schauergeschichten in Verbindung gebracht werden. Sie sind wichtige Lebensräume für Pflanzen- und Tierarten und dazu noch riesige Kohlenstoffspeicher für das Klima. Moore sind faszinierend. Aus diesem Grund bietet der Touristik-Service am Meer – im Rahmen der TANO-Wandertage – am 4. und 10. Oktober, jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr, eine einzigartige und exklusive Tour durch die Moore Bad Zwischenahns. Ergänzend dazu findet am 7. Oktober, von 19 bis 21 Uhr, ein Vortrag von Moor-Experte Holger Konrad in der Wandelhalle statt.

Während der dreistündigen Führung „Faszination Moore“ erhalten die Teilnehmenden Einblicke in die Geschichte und Entstehung der Moore, die harte und entbehrungsreiche Zeit bis heute. Holger Konrad wird mit seiner Expertise aktuelle Forschungsprojekte im Ekerner- sowie Kayhauserfelder Hochmoor präsentieren und die Wichtigkeit der Wiedervernässung erklären. Treffpunkt ist bei der Bodenstation „Torfspitt“.

Die TANO-Wandertage finden in der Zeit vom 4. bis 11. Oktober in der niedersächsischen Nordseeregion statt. Dabei geht es der Tourismus-Agentur Nordsee (TANO) um Aktionen und Bewegung an der frischen Luft. Auch Bad Zwischenahn hat für diese Woche ein attraktives Programm erstellt. Sei es der Ortsspaziergang, eine Whiskeywanderung, Spaziergang um das Zwischenahner Meer, Krimi-Wanderung oder eine Runde Waldbaden – hier dürfte wirklich jeder etwas Passendes für sich entdecken.

Alle Termine und Informationen zu den Terminen der TANO-Wandertage finden Sie online unter:

www.bad-zwischenahn-touristik.de

Bad Zwischenahner Touristik GmbH
Auf dem Hohen Ufer 24
26160 Bad Zwischenahn

 

 

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

