Bad Zwischenahn: Exklusive Moorführungen in Bad Zwischenahn
Touristik-Service präsentiert Programm im Rahmen der TANO-Wandertage
Während der dreistündigen Führung „Faszination Moore“ erhalten die Teilnehmenden Einblicke in die Geschichte und Entstehung der Moore, die harte und entbehrungsreiche Zeit bis heute. Holger Konrad wird mit seiner Expertise aktuelle Forschungsprojekte im Ekerner- sowie Kayhauserfelder Hochmoor präsentieren und die Wichtigkeit der Wiedervernässung erklären. Treffpunkt ist bei der Bodenstation „Torfspitt“.
Die TANO-Wandertage finden in der Zeit vom 4. bis 11. Oktober in der niedersächsischen Nordseeregion statt. Dabei geht es der Tourismus-Agentur Nordsee (TANO) um Aktionen und Bewegung an der frischen Luft. Auch Bad Zwischenahn hat für diese Woche ein attraktives Programm erstellt. Sei es der Ortsspaziergang, eine Whiskeywanderung, Spaziergang um das Zwischenahner Meer, Krimi-Wanderung oder eine Runde Waldbaden – hier dürfte wirklich jeder etwas Passendes für sich entdecken.
Alle Termine und Informationen zu den Terminen der TANO-Wandertage finden Sie online unter:
www.bad-zwischenahn-touristik.de
