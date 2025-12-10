Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1045433

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Bad Zwischenahn: Bad Zwischenahner Touristik GmbH ausgezeichnet

Zertifikat „ServiceQualität Deutschland Stufe 2“

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Service wird bei der Bad Zwischenahner Touristik GmbH (BTG) großgeschrieben. So geht es bei der BTG stets um die Bedürfnisse des Gastes. Die nachweislich hohe Qualität der internen sowie externen Kommunikation und Darstellung unterliegt dabei stetigen Kontrollen, um mögliche Qualitätsverbesserungen zu ermöglichen und den hohen Standard beizubehalten. So wurde die Bad Zwischenahner Touristik kürzlich in Hannover mit dem Zertifikat „ServiceQualität Deutschland Stufe II“ ausgezeichnet.

Rund 60 Qualitätszertifikate wurden vom Niedersächsischen Staatssekretär aus dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen, Matthias Wunderling-Weilbier, an Betriebe und Anbieter touristischer Dienstleistungen vergeben. Mit den Initiativen „Kinderferienland Niedersachsen“, „ServiceQualität Deutschland“und „Reisen für Alle“ trägt die Landesregierung zur nachhaltigen Verbesserung und Stärkung der Qualität im Niedersachsentourismus bei. Auch die Bad Zwischenahner Touristik freute sich, bei der Verleihungsveranstaltung in Hannover mit gut 80 Teilnehmenden mit dem Zertifikat „ServiceQualität Deutschland Stufe II“ ausgezeichnet worden zu sein.

„Wir freuen uns, Teil dieser bundesweiten Initiative zu sein und unseren Gästen somit einen noch besseren Service bieten zu können. Service ist die wesentliche Grundlage unserer Arbeit bei der Bad Zwischenahner Touristik GmbH und dies zeigt besonders in dieser Auszeichnung“, so Christian Wandscher, Geschäftsführer der Bad Zwischenahner Touristik GmbH.

„Die stetige Qualitätsverbesserung sowie das Bewusstsein für erstklassigen Service stehen ganz oben in unserer täglichen Arbeit“, ergänzt Theresa Stumm, Mitarbeiterin im Marketing bei der Bad Zwischenahner Touristik GmbH. „Diese Zertifizierung zeigt deutlich, dass Bad Zwischenahn seinem Ruf als Service-Paradies gerecht wird.“

Bereits seit 2004 beteiligt sich Niedersachsen an der Qualitätsinitiative ServiceQualität Deutschland. Dies ist ein Zertifizierungssystem für kleine und mittelständische Dienstleistungsbetriebe. Ziel der Initiative ist es, ein Qualitätsmanagementsystem zu implementieren und damit das Qualitätsbewusstsein in niedersächsischen Betrieben aller Branchen zu steigern. Seit Projektstart konnten in Niedersachsen über 4.400 Q-Coaches in touristischen Dienstleistungsbetrieben ausgebildet und 149 Betriebe zertifiziert werden. Ausführliche Informationen zur deutschlandweiten Initiative finden Sie unter www.q-deutschland.de.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Adrian Schuster
Pressesprecher
Telefon:                04403/61-9155
E-Mail:                   a.schuster@bad-zwischenahn-touristik.de
Internet:               https://www.bad-zwischenahn-touristik.de

Bad Zwischenahner Touristik GmbH
Auf dem Hohen Ufer 24
26160 Bad Zwischenahn
Postanschrift
Unter den Eichen 18
26160 Bad Zwischenahn

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.