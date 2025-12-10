Bad Zwischenahn: Bad Zwischenahner Touristik GmbH ausgezeichnet
Zertifikat „ServiceQualität Deutschland Stufe 2“
Rund 60 Qualitätszertifikate wurden vom Niedersächsischen Staatssekretär aus dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen, Matthias Wunderling-Weilbier, an Betriebe und Anbieter touristischer Dienstleistungen vergeben. Mit den Initiativen „Kinderferienland Niedersachsen“, „ServiceQualität Deutschland“und „Reisen für Alle“ trägt die Landesregierung zur nachhaltigen Verbesserung und Stärkung der Qualität im Niedersachsentourismus bei. Auch die Bad Zwischenahner Touristik freute sich, bei der Verleihungsveranstaltung in Hannover mit gut 80 Teilnehmenden mit dem Zertifikat „ServiceQualität Deutschland Stufe II“ ausgezeichnet worden zu sein.
„Wir freuen uns, Teil dieser bundesweiten Initiative zu sein und unseren Gästen somit einen noch besseren Service bieten zu können. Service ist die wesentliche Grundlage unserer Arbeit bei der Bad Zwischenahner Touristik GmbH und dies zeigt besonders in dieser Auszeichnung“, so Christian Wandscher, Geschäftsführer der Bad Zwischenahner Touristik GmbH.
„Die stetige Qualitätsverbesserung sowie das Bewusstsein für erstklassigen Service stehen ganz oben in unserer täglichen Arbeit“, ergänzt Theresa Stumm, Mitarbeiterin im Marketing bei der Bad Zwischenahner Touristik GmbH. „Diese Zertifizierung zeigt deutlich, dass Bad Zwischenahn seinem Ruf als Service-Paradies gerecht wird.“
Bereits seit 2004 beteiligt sich Niedersachsen an der Qualitätsinitiative ServiceQualität Deutschland. Dies ist ein Zertifizierungssystem für kleine und mittelständische Dienstleistungsbetriebe. Ziel der Initiative ist es, ein Qualitätsmanagementsystem zu implementieren und damit das Qualitätsbewusstsein in niedersächsischen Betrieben aller Branchen zu steigern. Seit Projektstart konnten in Niedersachsen über 4.400 Q-Coaches in touristischen Dienstleistungsbetrieben ausgebildet und 149 Betriebe zertifiziert werden. Ausführliche Informationen zur deutschlandweiten Initiative finden Sie unter www.q-deutschland.de.
Adrian Schuster
Bad Zwischenahner Touristik GmbH
Auf dem Hohen Ufer 24
26160 Bad Zwischenahn
