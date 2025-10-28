Kontakt
„Achtsam singen am Meer“: Workshop für innere Ruhe, Lebensfreude und neue Energie

27.–30. November 2025 auf der Nordseeinsel Juist: Mit Stimme, Achtsamkeit und Nordseeluft neue Kraft schöpfen

Wenn das Jahr sich dem Ende neigt und die Tage kürzer werden, suchen viele Menschen nach Ruhe, Klarheit und einem Ort, um neue Energie zu tanken. Genau das bietet der Workshop „Achtsam singen am Meer“ vom 27. bis 30. November 2025 auf der autofreien Nordseeinsel Juist. Teilnehmende entdecken inmitten von Natur, Stille und Gemeinschaft ihren Atem, ihre Stimme und den eigenen inneren Rhythmus neu.

„Achtsam singen am Meer“ wurde entwickelt, um Menschen zu mehr Gelassenheit, Vitalität und Freude zu begleiten. Durch die Verbindung von Stimme, Achtsamkeit und Natur entsteht ein Erfahrungsraum, der tiefer wirkt als Worte und nachhaltig Energie schenkt.

Vor dem Winter steigt oft die Sehnsucht nach Gelassenheit, Lebensfreude und innerer Balance. Unter der Leitung von Astrid Hauke, erfahrener Dozentin für Musik, Achtsamkeit und Humor, verbindet der Workshop achtsame Übungen mit der Kraft der Stimme. Die Weite der Nordsee, das Rauschen der Wellen und die besondere Atmosphäre der Insel verstärken diesen Prozess auf einzigartige Weise.

Der Workshop „Achtsam singen“ fokussiert sich auf diese Ziele:

- Lebensfreude und Schwung steigern
- Singen, unabhängig vom Erfahrungsgrad
- Die ihre innere Stimme (wieder-)entdecken
- Natur als Quelle der Regeneration entdecken

Kursleitung:

Astrid Hauke ist Singer-Songwriterin, Schauspielerin und Clown, ausgezeichnet mit dem Gold-Award im Internationalen Deutschmusikpreis 2016 und dem Deutschen Kinderliederpreis 2020. Ihre langjährige Erfahrung in Musik, Meditation und Seminaren schafft Nähe, Vertrauen und Gemeinschaft.

Frühere Teilnehmer loben vor allem die Kraft, die das gemeinschaftliche Singen auslöst. Auch die Schaffung einer Verbindung von Kopf und Körper sowie zur Natur werden hervorgehoben.

Veranstaltungsdetails:

Titel: Achtsam singen am Meer
Datum: 27.–30. November 2025
Ort: Insel Juist, Haus des Kurgastes (Kleiner Saal)
Kosten: 349 € pro Person
Die Anmeldung erfolgt auf der Website der Kursleiterin Astrid Hauke: https://www.astridhauke.com/product-page/singende-achtsamkeit-am-meer

Über Juist: 

Die schmale Insel Juist mitten im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer lebt im Einklang mit Wind, Wellen und Gezeiten. Hier gibt es keine Autos, sondern Pferdekutschen, Fahrräder und viel Ruhe. Gäste schätzen die endlosen Strände, das gesunde Reizklima der Nordsee und die Nähe zur Natur, die auf Juist in jeder Begegnung spürbar wird. Doch Juist ist mehr als Erholung am Meer: Es ist natürliche Achtsamkeit, ein Ort zum Runterkommen und ein Ort, um sich neue Dinge zu trauen.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

