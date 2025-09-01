Ach du liebe Zeit – Ein Abend mit Robert Kreis!
Veranstaltung aus gesundheitlichen Gründen abgesagt – Neuer Termin ist am 23. Mai 2026 – Tickets behalten ihre Gültigkeit
Das für den 5. September 2025 geplante Gastspiel in der Wandelhalle in Bad Zwischenahn muss nun aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden. Als Ausweichtermin wurde der 23. Mai 2026 ausgewählt. Bereits gekaufte Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit oder können auf Wunsch gegen Erstattung des Eintrittspreises an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Tickets für den 23. Mai 2026 sind in Kürze erhältlich.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Bad Zwischenahner Touristik GmbH
Unter den Eichen 18
26160 Bad Zwischenahn