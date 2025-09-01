Kontakt
Ach du liebe Zeit – Ein Abend mit Robert Kreis!

Veranstaltung aus gesundheitlichen Gründen abgesagt – Neuer Termin ist am 23. Mai 2026 – Tickets behalten ihre Gültigkeit

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Er gilt als einer der letzten großen Entertainer unserer Zeit: Robert Kreis. Seit mittlerweile fünf Jahrzehnten ist der Künstler auf den Bühnen in der gesamten Republik zu sehen. Seine feine Spürnase für besondere Texte, seine unverwechselbare Mimik auf der Bühne sowie sein pianistisches Können, begeistern regelmäßig das anwesende Publikum.

Das für den 5. September 2025 geplante Gastspiel in der Wandelhalle in Bad Zwischenahn muss nun aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden. Als Ausweichtermin wurde der 23. Mai 2026 ausgewählt. Bereits gekaufte Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit oder können auf Wunsch gegen Erstattung des Eintrittspreises an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Tickets für den 23. Mai 2026 sind in Kürze erhältlich.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner: 
Bad Zwischenahner Touristik GmbH
Unter den Eichen 18
26160 Bad Zwischenahn

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

