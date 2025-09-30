Abtauchen ins Spieleparadies: Schmidt Spiele-Woche in Butjadingen

Törööö schallt es durch Butjadingen. Der beliebte Elefant besucht die Spielscheune in Burhave. Und wo Benjamin Blümchen ist sind die beliebten Schmidt Spielewochen nicht weit.Beim Spielen kommen Generationen zusammen, um gemeinsam Spaß zu haben. Wer mal etwas Neues ausprobieren oder bei dem Herbstwetter nicht draußen sein möchte, ist vom 15. bis 18. Oktober in der Spielscheune Butjadingen bestens aufgehoben. Rund 100 Spiele werden bei der Schmidt-Spielewoche präsentiert, darunter das Kinderspiel des Jahres 2025 „Topp die Torte“.Ob ein klassisches Brettspiel wie „Mensch ärgere Dich nicht“ oder ein kniffliges Puzzle – bei der Schmidt-Spielewoche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Darunter die neuen Puzzles aus NATPAX® Graspappe– eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Alternative, die Spaß und nachhaltiges Handeln perfekt verbindet. „Wir möchten die Menschen wieder zum Spielen bringen“, erklärt Celine Adrian-Ortel vom Tourismus-Service Butjadingen. Unter professioneller Anleitung kann Jeder Klassiker und Neuigkeiten von „Schmidt Spiele“ kennenlernen.Benjamin Blümchen begrüßte am Donnerstagnachmittag seine kleinen Fans zur SchmidtSpielewoche.Die Spielewoche wird wie folgt angeboten:Mittwoch, 15.10.2025, 12.00-18.00 UhrDonnerstag, 16.10.2025, 10.00-18.00 UhrFreitag, 17.101.2025, 10.00-18.00 UhrSamstag, 18.10.2025, 10.00-16.00 UhrAm Mittwoch gibt es zusätzlich von 19 bis 21.30 Uhr einen Spieleabend mit offenen Spielrunden für Groß und Klein.Am Donnerstag läuft ganztägig die Speedpuzzle Challenge: Wer ist der Schnellste am Puzzle?Freitag geht es ganztägig verhext zu mit der Junghexe Bibi Blocksberg.Und am Samstag wird die Puzzle Championship ausgetragen. Welche Zeit schafft Butjadingen in diesem Jahr? Anmeldung ab 10.00 Uhr, der Start ist um 14 Uhr.Der Zugang zur Schmidt Spielewoche ist kostenlos. Wer neben den Spielen auch noch die anderen Geräte in der Spielscheune nutzen möchte, muss den normalen Tageseintritt zahlen.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Strandallee 6126969 Butjadingen