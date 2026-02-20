7Wigald Boning geht baden – Literatur am Meer mit einem spritzigen Vortrag in Tossens

Kontakt
Am 27. November wird es nass, witzig und überraschend in der Aula der Zinzendorfschule in Tossens: Der bekannte Entertainer, Musiker und Autor Wigald Boning präsentiert seinen Lichtbildervortrag „Herr Boning geht baden“ – eine humorvolle, inspirierende und zugleich abenteuerliche Reise durch sein ungewöhnliches Projekt: tägliches Baden – bei jedem Wetter und an jedem Ort.

Seit Sommer 2022 geht Wigald Boning jeden Tag zum Baden, draußen, bei Wind und Wetter. Er legte sich seitdem mit Schwänen und Frachtschiffkapitänen an, beschwamm das Meer, glasklare Bergseen und schlammige Tümpel, tauchte in Eislöchern ab und krönte sich selbst am Coronation Day mit einem Bad in der Londoner Themse (Salbung mit zweifelhaften Pflegeprodukten inbegriffen).

In einem launigen Lichtbildervortrag nimmt Boning seine Zuhörer mit in tiefste Tiefen und auf den Wellenkamm seines sportlichen Schaffens und gibt bei Bedarf auch Tipps für Nachahmer: Wie hält man beim Winterbaden die Kälte in Schach? Was gibt es im Regenrückhaltebecken deutscher Flughäfen zu beachten? Und: Warum überhaupt Jahre lang täglich Baden gehen? Macht das schön? Oder wenigstens Spaß?

Die Veranstaltung beginnt um 20:00 Uhr (Einlass 19:30 Uhr). Nach der Veranstaltung signiert Wigald Boning noch seine Bücher am Büchertisch von Buchhandlung von Bestenbostel.

Tickets sind ab sofort im Vorverkauf für 33 €, an der Abendkasse für 37 € erhältlich – in den Tourist-Infos Burhave und Tossens, bei der Buchhandlung von Bestenbostel in Nordenham sowie online unter www.butjadingen.de/....

Der Abend ist Teil der neuen Veranstaltungsreihe „Literatur am Meer“, die regelmäßig Autorinnen und Autoren in die Region bringt. Unterstützt wird die Reihe von der Landessparkasse zu Oldenburg und der Buchhandlung von Bestenbostel in Nordenham.

Ein Abend, der beweist: Literatur kann auch spritzig sein – und manchmal liegt die Inspiration eben im kalten Wasser!

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG I Strandallee 61 I 26969
Butjadingen-Burhave, Tel.: 04733 / 92 93-31 I tina.toenjes@butjadingen.de I
www.butjadingen.de

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

