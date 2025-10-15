5. Krummhörner Lichtertage 2025: 13. – 27. Oktober 2025

Die Beleuchtung verleiht den Kirchen nicht nur außen, sondern auch im Innenraum eine geheimnisvolle und mystische Atmosphäre. Einige der Kirchen öffnen an den Aktionstagen ihre Türen und laden zu Kaffee, Tee oder Glühwein/Punsch ein. Zusätzlich sorgen Führungen, Lesungen und Orgelkonzerte in vereinzelten Kirchen für besondere Höhepunkte.
Die Illumination übernimmt erneut Derk Trei von DTV – Derk Trei Veranstaltungen aus Canum, der seit über 25 Jahren bundesweit Eventprojekte realisiert. Schon bei den ersten Ausgaben der Lichtertage war DTV für die Lichtinszenierung verantwortlich und hat in der Vergangenheit unter anderem die Fußgängerzone in Norden, das Siel in Greetsiel und die Kirche in Visquard in Szene gesetzt.
Tourübersicht der Lichtertage:
- Tour 1 (13.–15.10.): Woquard, Pewsum, Canum, Freepsum, Woltzeten (bereits erfolgreich durchgeführt)
- Tour 2 (17.–19.10.): Rysum inkl. Mühle, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum
- Tour 3 (21.–23.10.): Grimersum, Eilsum, Jennelt (reformiert und Baptisten), Uttum, Visquard
- Tour 4 (25.–27.10.): Greetsiel, Pilsum, Groothusen, Manslagt
Begleitprogramm:
Baptisten Gemeinde Jennelt:
Mittwoch, 22. Oktober
Ab 19 Uhr offener Abend bei Tee & Gebäck.
Ev.-ref. Kirche Greetsiel
Samstag, 25. Oktober
19:30 Lesung mit Ulrike Oostermann anlässlich der Lichtertage
Ev.-ref. Kirche Greetsiel, Hohe Straße 2, Krummhörn-Greetsiel
„Für uns sind es Wunder“. Ulrike Oostermann nimmt uns auf ihre
spirituelle Reise mit, die sie in 20 Kurzgeschichten ihres neuen
(gleichnamigen) Buches festgehalten hat. Im Anschluss ist Gelegenheit
für Gespräche und natürlich auch für den Erwerb des
Buches. Anschl. kleiner Empfang. Eintritt frei, um Spenden wird
gebeten. Hinweis: Am Sonntag, 26. Oktober, Offene Kirche am
Abend.
Montag, 27. Oktober
19:30 Uhr Musikalische Lesung mit Werken von
Hanns Dieter Hüsch, anlässlich der Lichtertage
Ev.-ref. Kirche Greetsiel, Hohe Straße 2, Krummhörn-Greetsiel
Vergnügt. Erlöst. Befreit. Am 6. Mai 2025 jährte sich der Geburtstag
des literarischen Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch zum 100.
Mal. Gelegenheit für eine vergnügliche, kurzweilige und berührende
Lesung aus seinem Werk, unterstützt durch das Tastenspiel
von Markus Häger, Wildeshausen. Anschl. kleiner Empfang.
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.
Weitere Informationen und Bilder zu den vorherigen Lichtertagen unter: www.greetsiel.de/veranstaltungen/krummhoerner-lichtertage
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de