20 Jahre Saunalandschaft im Nordseebad Otterndorf: die Soletherme feiert mit Jubiläumssaunanacht und 20% Geburtstagsrabatt

Die Saunalandschaft der Sole-Therme Otterndorf feiert im Oktober 2024 ihr 20-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums lädt die Sole-Therme vom 3. bis 13. Oktober 2024 zu einer Feierzeit mit attraktiven Angeboten ein. Alle Saunagäste dürfen sich in diesem Zeitraum über 20 % Rabatt auf den Saunaeintritt freuen.



Höhepunkt der Feierlichkeiten wird die Jubiläumssaunanacht unter dem Motto „Das Beste aus 20 Jahren“ am 12. Oktober 2024 sein. An diesem besonderen Abend wird die Sauna um 17 Uhr für den regulären Betrieb geschlossen, und das exklusive Event beginnt um 18 Uhr. Die Gäste erwartet ein unvergesslicher Abend mit einem reichhaltigen Buffet, einem Willkommensgeschenk, einem erfrischenden Willkommensdrink sowie den beliebtesten Aufgüssen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten. Das Event endet um 1 Uhr nachts. Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen begrenzt. Tickets sind ab dem 20. September an der Kasse der Sole-Therme erhältlich: Der Vorverkaufspreis liegt bei 39,90 €, während die Abendkasse 44,90 € beträgt.



Marei Töllner, Betriebsleiterin der Sole-Therme, ist begeistert: „Es ist eine große Freude zu sehen, dass unsere Saunalandschaft seit 20 Jahren so gut besucht wird. Es zeigt, wie sehr die Menschen die Entspannung und das Wohlfühlangebot der Sole-Therme schätzen. Wir freuen uns darauf, dieses Jubiläum mit unseren Gästen zu feiern und gemeinsam auf 20 erfolgreiche Jahre zurückzublicken.“



Neben der Jubiläumssaunanacht findet natürlich auch wie gewohnt die am 5. Oktober 2024 die beliebte „lange Saunanacht“ statt.



Die Saunalandschaft bietet ein umfassendes Wellness- und Gesundheitsangebot. Dementsprechend wurde die Saunalandschaft der Sole-Therme vom Deutschen Sauna-Bund als „Selection Sauna“ ausgezeichnet. Mit einem Fokus auf Erholung und Entspannung lädt die Therme ihre Gäste zu einem einzigartigen Erlebnis ein. Die Anlage umfasst eine vielfältige Saunalandschaft mit sechs verschiedenen Saunen, genügend Saunaliegen und Ruheräume, sowie einen großen Saunagarten mit Tauchbecken. Die Sole-Therme Otterndorf bietet nicht nur Entspannung in der Saunalandschaft, sondern auch abwechslungsreichen Badespaß in ihrer Badelandschaft. In ebenfalls sechs verschiedenen Schwimmbecken finden die Gäste alles, was das Herz begehrt – von sportlichen Angeboten bis hin zum Spaß für die ganze Familie. Weitere Informationen sind direkt bei der Sole-Therme erhältlich.



Sole-Therme Otterndorf

Goethestraße 12,

21762 Otterndorf



Diese Pressemeldung wird herausgegeben von unserem Partner:



Samtgemeinde Land Hadeln

Marktstraße 21

21762 Otterndorf





(lifePR) (