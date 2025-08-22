2. BUTJENTER KÜSTENLAUF: Gemeinsam laufen – inklusiv, sportlich, miteinander Spaß haben
Gezeiten 2025
„Wir möchten ein Sportevent für alle schaffen – egal ob jung oder alt, mit oder ohne Einschränkungen“, betont Andrea Turmann vom Arbeitskreis Gezeiten.
Drei Strecken für alle Generationen
Insgesamt können drei Strecken, für unterschiedliches Alters- und Schwierigkeitsstufen, bezwungen werden:
Der erste Lauf ist über 0,8 km für Kinder und Interessierte geeignet. Hier fällt der erste Startschuss um 10 Uhr. Der Lauf ist kostenfrei.
Die zweite Strecke mit 2,8 km ist barrierearm zu laufen und für Nordic Walking geeignet. Startschuss ist um 10.30 Uhr. Die Startgebühr beträgt 4 € und ist vor Ort zu entrichten. Der 8 Kilometer-Lauf ist die längste und anspruchsvollste Strecke, trotzdem barrierearm. Der Lauf startet um 11.30 Uhr, die Startgebühr beträgt 6 Euro und ist vor Ort zu entrichten.
Alle Läufe starten und enden am Oberfeuer Preußeneck in Eckwarderhörne, womit bei den Läufen auch Höhenmeter überwunden werden müssen.
Barriereärmere Streckenführung
Im Vergleich zur Premiere 2024 wurde die Route angepasst: Der unwegsame Abschnitt außendeichs entfällt. Damit sind die 2,8- und 8-Kilometer-Läufe auch für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Hilfsmitteln oder Sportgeräten leichter zugänglich. „Die Freude am gemeinsamen Erlebnis steht im Mittelpunkt“, unterstreicht Martina Coldewey vom TV Waddens.
Starke Unterstützung aus der Region
Der 2. BUTJENTER KÜSTENLAUF wird von zahlreichen Partnern getragen: Neben der TSB und dem Arbeitskreis Gezeiten helfen die Sportvereine TuS Tossens, TV Eckwarden, TV Waddens und TSG Burhave sowie die Eckwarder Feuerwehr bei der Organisation.
Finanzielle Rückendeckung kommt zudem von der Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehausen, der Familie Hillers aus Tossens, dem Markant Markt Thieling und der Areas Deutschland Holding GmbH.
Ziel: Teilnahme-Rekord wiederholen
Im vergangenen Jahr gingen 128 Läuferinnen und Läufer an den Start. „Diese Marke würden wir 2025 natürlich gern wieder erreichen“, sagt Martina Geberzahn, Leiterin des Arbeitskreises Gezeiten.
„GEZEITEN“ Kunst- und Kulturwochen Butjadingen ist ein Arbeitskreis des Fördervereins Museum Butjadingen e.V. Der AK plant und organisiert seit 40 Jahren ehrenamtlich ein abwechslungsreiches Kunst- und Kulturprogramm für Einheimische und Gäste in Butjadingen und darüber hinaus.
Die Anmeldung zum 2. BUTJENTER KÜSTENLAUF ist ab sofort online über die Website des Tourismus Service Butjadingen möglich. https://www.butjadingen.de/...
Hinweis für Fahrrad- und Autofahrer:
Die Veranstalter weisen darauf hin, dass während der Durchführung der Läufe zwischen 9:45 Uhr und 12:30 Uhr die Zufahrt zum Strandbad Eckwarderhörne und dem Oberfeuer Preußeneck zeitweise gesperrt ist. Ebenso sind die Parkmöglichkeiten eingeschränkt. Eine Anreise mit dem Bürgerbus Butjadingen oder mit dem Rad wird empfohlen.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
www.butjadingen.de