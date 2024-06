15. Jahrestag der Ernennung des deutsch-niederländischen Wattenmeeres zum UNESCO-Weltnaturerbe

Am Mittwoch, dem 26. Juni 2024 laden die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, die Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel und das Nationalpark-Haus Greetsiel Einheimische zur kostenlosen Wattwanderung ein. Zum 15. Welterbe-Geburtstag sollen Insel- und Küstenbewohner den einzigartigen Lebensraum vor der eigenen Haustür (wieder) entdecken. Das Nationalpark-Haus Greetsiel lädt um 10 Uhr zur Wattwanderung „Wat is wat in Watt und Pfütze“ ins Uplewarder Watt ein.



Die richtige Kleidung und den Personalausweis - mehr braucht es nicht, um am Wattwander-Wochenende im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer an einer kostenlosen Entdeckungstour auf dem Meeresgrund teilzunehmen. Mitarbeitende des Nationalpark-Hauses Greetsiel zeigen auf ihrer Tour viel Wissenswertes und auch Amüsantes. „Für uns ist es sehr wichtig, dass die Einheimischen die besondere Bedeutung und die Schutzbedürftigkeit dieses weltweit einzigartigen Lebensraums kennen. Das ist die beste Voraussetzung für den dauerhaften Erhalt des Weltnaturerbes Wattenmeer“, sagt Insa Steffens, Leiterin des Nationalpark-Hauses Greetsiel und zertifizierte Nationalpark-Wattführerin.



Die vorherige Anmeldung und Beratung erfolgt direkt beim Nationalpark-Haus Greetsiel (04926-2041) und ist – aufgrund der begrenzten Teilnehmerplätze – zwingend erforderlich. Kostenlos ist die Wattwanderung für alle, die in einem der Küstenlandkreise an der niedersächsischen Küste wohnen und sich entsprechend ausweisen.



Am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr informieren Mitarbeitende der Touristik-GmbH und des Nationalpark-Hauses Greetsiel an einem gemeinsamen Info-Stand auf der grünen Wiese im hinteren Hafenbereich, Sielstraße, ausführlich über das Weltnaturerbe Wattenmeer.



Zur kleinen sportlichen Betätigung gibt es einen Original-Holz-Schlickschlitten auf Rollen, mit dem es auf der Wiese eine kleine Strecke mit Hindernissen zu umfahren gilt. Alle Teilnehmer erhalten im Anschluss eine kleine Überraschung.



Die Kunstschule aus Norden ist dabei und bietet Mitmach-Aktionen an: “Aus dem Meer gefischt” - Mobiles aus Upcycling-Material basteln und „Malen an der Staffelei“.



Auch im Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel wird der 15. Weltnaturerbe Geburtstag natürlich gefeiert:



Lass den Sommer in dein Nordsee-Herz: Aktion zum 15-jährigen Jubiläum UNESCO Weltnaturerbe.



Das Kinderhaus bietet heute von 14:30 bis 17:00 Uhr eine maritime Bastel-Aktion mit Muscheln und Treibholz an. Außerdem können sich die kleinen Besucher Glitzer-Tattoos mit maritimen Motiven aussuchen.



Im Nationalpark-Haus Greetsiel ist der Eintritt in die Ausstellung 365 Tage – RUND UM DIE LEYBUCHT zum 15. Geburtstag ab 15 Uhr heute kostenlos. Geöffnet ist die Ausstellung bis 18 Uhr.



Ausstellung: 365 Tage – RUND UM DIE LEYBUCHT

Unter diesem Motto entdecken Sie das Wattenmeer zu jeder Jahreszeit.

Fliegen Sie wie Nils Holgersson über die Leybucht und erleben Sie das Wattenmeer von oben. Machen Sie mit beim Zugvogelquiz oder beobachten Sie typische Wattbewohner im Aquarium. Lassen Sie sich von Krummhörner Originalen aus ihrem Leben an der Gezeitenküste erzählen und vergleichen Sie ihren Tagesablauf mit dem eines Krabbenfischers. Spüren Sie am eigenen Leib die Kraft des Windes in unserer Sturmkabine.



