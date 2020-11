Réduction des émissions de méthane : Total renforce son engagement avec l'initiative OGMP 2.0

Total, qui est partenaire de l’initiative depuis 2014, s’engage dans la deuxième phase du partenariat Oil & Gas Methane Partnership (OGMP 2.0) du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, qui réunit des entreprises privées, des gouvernements et des ONG pour mieux mesurer et contrôler les émissions de méthane, afin de les réduire davantage. Cette deuxième phase du partenariat définit un cadre de reporting plus large et plus ambitieux, étendu à l'ensemble de la chaîne de valeur gaz ainsi qu’aux actifs non opérés.



« Total, acteur majeur de la chaîne de valeur du gaz naturel, s’engage résolument dans la réduction des émissions de méthane afin que le gaz naturel joue pleinement son rôle dans la transition énergétique. Cette nouvelle initiative doit favoriser le partage des meilleures pratiques de l'industrie, en particulier sur les actifs non opérés, et en améliorera le reporting », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Nos performances sont parmi les meilleures de l'industrie et nous avons déjà réduit nos émissions de méthane de 45 % depuis 2010. Nous investissons dans plusieurs programmes de R&D de pointe qui visent à soutenir le développement des futures technologies de détection et de mesure, afin d’améliorer encore le contrôle de ces émissions. »



Les émissions de méthane de Total

Les émissions de méthane de Total s'élevaient à 68 kilotonnes en 2019, soit une intensité d'émission d'environ 0,2 % du gaz commercial produit par les installations pétrolières et gazières opérées. L'objectif du Groupe est de réduire cette intensité en dessous de 0,2 %, et notamment de la réduire encore davantage sur les installations gazières opérées, en dessous de 0,1 % du gaz commercial produit.



Pour contrôler les émissions de méthane, Total s'attaque à leurs différentes sources – notamment le torchage, les évents et les émissions fugitives – et suit des normes de conception strictes pour ses nouveaux projets afin de garantir des émissions de méthane proches de zéro. Total, qui a déjà réduit de 80 % son torchage de routine depuis 2010, s’engage à ne plus y avoir recours d’ici 2030.



Le Groupe dispose d'un vaste programme de recherche pour développer des technologies de mesure des émissions de méthane – avec des caméras fixes, des drones ou des satellites – et a mis en place dans le sud de la France, un site de test spécifique pour ces technologies (TADI – Total Anomaly Detection Initiatives).



Total en tant que membre d’associations professionnelles revoit régulièrement leurs positions sur le climat, en particulier sur le méthane, pour promouvoir les axes de progrès sur lesquels il s’engage. Le Groupe prend également position sur les politiques publiques lorsque cela est pertinent, comme en 2019 lorsqu’il a publiquement exprimé son opposition au relâchement (rollback) de la réglementation sur le méthane aux États-Unis.



À propos de l’OGMP

L'OGMP, lancé lors du sommet des Nations unies sur le climat en 2014, a été créé par la Climate and Clean Air Coalition (CCAC) comme une initiative volontaire pour aider les entreprises à réduire les émissions de méthane dans le secteur du pétrole et du gaz. Il s'agit d'une collaboration entre le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), la Commission Européenne (CE), le Fonds de défense de l'environnement (FDE), la Climate and Clean Air Coalition (CCAC) et 64 majors pétrolières et gazières représentant 30 % de la production mondiale de pétrole et de gaz sur les cinq continents. Elle offre une plateforme crédible pour aider les entreprises membres à démontrer aux parties prenantes de l'industrie les réductions réelles.





