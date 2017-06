Schülerprojekt zu Gast im Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau

„Berufe mit Zukunft in traumhafter Umgebung" – unter diesem Motto begrüßte das Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau am Mittwoch, 14. Juni 2017 fünf Schüler, die das Fünf-Sterne-Haus und den Kurort an der Elbe im Rahmen eines Schnuppertags kennenlernen konnten.



Den Auftakt bildete eine Radtour zum historischen Personenaufzug Bad Schandaus. Dort angekommen konnten die Jugendlichen das Stadtpanorama und die Naturidylle der Sächsischen Schweiz von oben erleben. Es folgte eine Führung durch den großzügigen Gebäudekomplex des 207 Zimmer umfassenden Hotel Elbresidenz.



Nach dem Mittagessen mit Pizza in der nahegelegenen Toskana Therme Bad Schandau hatten die Schüler die Gelegenheit, einen Einblick in verschiedene Abteilungen des Hotels zu gewinnen. Dabei schauten sie den Mitarbeitern an der Rezeption, in der Küche und in der Veranstaltungsabteilung über die Schulter und erlangten so eine erste Vorstellung von den jeweiligen Arbeitsabläufen.



Die Teilnehmer des Schülerprojekts und die Mitarbeiter des Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau freuten sich über einen gelungenen Tag mit aufschlussreichen Eindrücken und Erfahrungen.



Das Schülerprojekt „Berufe mit Zukunft in traumhafter Umgebung" ist eine Initiative der DEHOGA Sachsen – Regionalverband Sächsische Schweiz in Kooperation mit dem beruflichen Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Pirna, der Agentur für Arbeit, dem Landratsamt sowie dem Tourismusverband Sächsische Schweiz. Im Rahmen der Initiative lernen Schüler unterschiedliche Betriebe in der Region Sächsische Schweiz kennen. Das Projekt findet seit dem Jahr 2012 erfolgreich statt. Bis zu 80% der teilnehmenden Schüler haben einen Lehrvertrag abgeschlossen.

