Gutscheine für Toskana Therme Bad Sulza mit Thüringer Familienkarte erwerbbar

Besitzer der vom Freistaat Thüringen ausgestellten Familienkarte können sich über ein besonderes Angebot der Toskana Therme Bad Sulza freuen: noch bis zum Ablaufdatum der Familienkarte am 14. November können die Wertmarken der Karte gegen Gutscheine für die Therme getauscht werden, welche dann auch über den Gültigkeitszeitraum der Familienkarte hinaus gültig sind – nämlich für drei Jahre ab Ausstellungsjahr.



Die Wertmarken der Familienkarte können entweder an der Kasse der Toskana Therme (Wunderwaldstraße 2A, 99518 Bad Sulza; Montag bis Sonntag 10:00 bis 22:00 Uhr) oder bei den Zentralen Diensten der Toskanaworld (Rudolf-Gröschner-Straße 11, 99518 Bad Sulza, Montag bis Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr) gegen Thermengutscheine getauscht werden.



„Gerne bieten wir allen Thüringerinnen und Thüringern mit einer Familienkarte diese Möglichkeit an, damit sie auch über den Gültigkeitszeitraum hinaus nachhaltig bei uns entspannen können und so die Hektik des Alltags – gerade auch während der Pandemie - ein wenig in den Hintergrund gerückt wird,“ kommentiert Susanne Wündsch, Residence Managerin der Toskana Therme Bad Sulza.

