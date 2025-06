Wiedereröffnung des Schlossgasthof Auerstedt & Tag des offenen Schlosses

Im weitläufigen Hof des ehemaligen Herzogsitzes sind mit viel architektonischem Gespür bereits vor mehr als 20 Jahren Apartments und Feriendomizile enstanden, die mit einem klaren modernen Ambiente überraschen – ein Kleinod zum Verlieben!



Entdecken Sie das Resort neu – mit vielfältigen Eindrücken, kulinarischen Glanzlichtern und musikalischem Geleit.



Unter freiem Himmel inmitten der mediterran anmutenden Landschaft erwarten Sie: Freibier vom Fass, Gegrilltes, Kuchen und schmackhafte Impressionen aus der neuen Speisekarte. Auch Hüpfburg und Eiswagen begeistern.



Für erfrischende Unterhaltung sorgen das Orchester der Vereinsbrauerei Apolda & Die Capri`s.



Im ersten Obergeschoss des Schlosses wird zudem Inspiration für besondere Anlässe in stilvoller Umgebung präsentiert. Kutschen- und Heimatmuseum auf dem Gelände sind frei zugänglich.



Gastgeber des Schlossgasthof Auerstedt und Resort Schloss Auerstedt Sascha Jakobi und Vertretende der Toskanaworld AG laden Sie aus gegebenem Anlass am Samstag, den 5. Juli 2025 um 10:00 Uhr zu einem Empfang und Willkommenheißen in den Schlossgasthof Auerstedt, Schlosshof, 99518 Auerstedt ein. Ab 11 Uhr steigen dann die Feierlichkeiten für die Öffentlichkeit.



Man freut sich, Freunde und Partner kennenzulernen und zusammen will man auf eine erfolgreiche Wiedereröffnung von Restaurant und Schlossresort anstoßen!



Im Anschluss genießen Sie gemeinsam mit allen Gästen die wunderbare Atmosphäre in und um Schloss Auerstedt. Als Teil und zugleich Heimat der Unternehmensgruppe strahlt von hier das Lebensgefühl aus.



Es verkehren am 5. wie 6. Juli kostenfreie Sonderzüge der Erfurter Bahn GmbH, unterstützt und finanziert vom Pfefferminzbahn e.V., weiter zwischen Buttstädt - Tromsdorf - Eckartsberga - Auerstedt - Bad Sulza Nord - Großheringen (um Spenden wird gebeten). Morgens ist Abfahrt 10:03 Uhr ab Buttstädt und 10:32 Uhr ab Großheringen, abends 18:03 ab Buttstädt und 18:32 ab Großheringen.



Ab dem 6. Juli startet das Haus wieder offiziell als Hotelobjekt, mit Räumlichkeiten für Events aller Art und idyllischem Schlossgarten und Weinterassen. Der Schlossgasthof empfängt dann am Sonntag von 11 bis 21 Uhr mit neuen modernen Kreationen seine Gäste (Mittwoch bis Freitag von 13 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 21 Uhr).



Wir freuen uns über Ihr Kommen und laden Sie herzlich dazu ein zu berichten, über dieses einzigartige regionale Event und die Wiedereröffnung eines Traditionshauses.



Für unsere Planung bitten wir gerne bis zum 2. Juli um Ihre Anmeldung ggf. mit Begeleitperson. Bitte nutzen Sie hierfür das angefügte Antwortformular sowie bei aufkommenden Fragen den darunterstehenden Kontakt.



Resort Schloss Auerstedt und Schlossgasthof Auerstedt

Schlosshof

99518 Auerstedt

