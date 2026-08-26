Traditionelles Schwitzhüttenritual in Bad Sulza
Indigene Kultur trifft Toskana des Ostens: Am 12. und 13. September 2026 finden erneut die authentischen Schwitzhüttenzeremonien in Bad Sulza statt.
Im Verlauf des Rituals lernen sich die Teilnehmer im Rahmen einer Vorstellungsrunde kennen und tauschen sich über persönliche Wünsche und Erwartungen aus, die in Form von Gebetsbeuteln physische Gestalt annehmen. Nach dem Anrufen der Himmelsrichtungen beginnt die Zeremonie in der Schwitzhütte. Die Teilnehmer verbinden sich mit ihren Wünschen und Ahnen, festigen ihre Identität als Teil der Gemeinschaft einer Welt. Ein gemeinsames Abendessen schließt die Zeremonie ab. Wer möchte, kann die Toskana Therme bis zum Ende der Öffnungszeit nutzen.
Die Schwitzhüttenzeremonie wird in englischer Sprache abgehalten. Für eine Simultanübersetzung ist gesorgt. Beginn ist 11:00 Uhr im Conference Center der Toskana Therme Bad Sulza. Weitere Termine wieder im Frühjahr und Herbst 2027.
Information & Buchung: Veranstaltungen Toskana Therme Bad Sulza | Telefon: 036461-91040 |
E-Mail: veranstaltungen@toskanaworld.net und unter www.toskanaworld.net | Tickets im Ticketshop