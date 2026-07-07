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Toskana Therme Bad Sulza bleibt weiterhin GreenSign SPA-zertifiziert – Die Vorreiterin in nachhaltiger Spa-Führung

Die Toskana Therme Bad Sulza konnte ihre Erstzertifizierung aus 2022 erfolgreich bestätigen.

(lifePR) (Bad Sulza, )
Die Auszeichnung durch das GreenSign-Institut steht für eine nachhaltige Positionierung und stetige Weiterentwicklung in Tourismus, Freizeit, Wirtschaft und Gesundheit und auch seiner selbst.

Bei der Rezertifizierung im Mai hat die Therme die definierten Mindestanforderungen erfüllt und 70 Prozent erreicht. Zu den Kernbereichen der Beurteilung zählen neben Kriterien wie Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement auch Aspekte wie Regionalität und Mobilität, Management und Kommunikation sowie soziales Engagement und kulturelles Erbe.

Besonders positiv hervorgehoben wird im Rahmen des Audits allen voran der Umweltbereich Wasser, mit der eigenen Höchstwertung von 93 Prozent. Bad Sulza liegt in einem festgesetzten Schutzgebiet, wobei zwischen Trinkwasserschutzgebieten und speziellen Heilquellenschutzgebieten unterschieden wird. Sensibilisierung von Mitarbeitenden und Gästen zu Wasserressourcen geschieht regelmäßig an Kontaktpunkten.

Ebenfalls eine hohe Wertung erzielen soziale (89 Prozent), wirtschaftliche (86 Prozent) Verantwortung und Regionalität/Mobilität (81 Prozent). Dazu gehört ein fairer Umgang unter allen Beteiligten, regionale Partnerschaften wie mit dem Thüringer Weingut Bad Sulza schaffen gegenseitige Vorteile und stärken die lokale Wertschöpfung. Ein vielfältiges System mit Angeboten für ein betriebliches Gesundheitsmanagement ist fester Bestandteil. Die Therme sichert seine wirtschaftliche Stabilität durch vorausschauende Planung. E-Ladesäulen und -Ladefächer stehen für E-Fahrzeuge und -Fahrräder zur Verfügung, es werden eine Vielzahl an Informationen für regionale Aktivitäten bereitgestellt.

Möglichkeiten zur Optimierung bestehen im Umweltbereich Energie: CO²-Fußabdruck erfassen und reduzieren, Einsatz erneuerbarer Energien prüfen (Solarthermie, Photovoltaik etc.), Umstellung auf Ökostrom zu 100% aus regenerativen Quellen erwägen.

Die GreenSign Institut GmbH, bietet mit GreenSign ein vom GSTC anerkanntes, transparentes Konformitätsbewertungsprogramm, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte der Spa-Leitung strukturiert evaluiert und dokumentiert. Es ist praxisnah und berücksichtigt Vorgaben aus Standards wie EMAS, DIN ISO 14001 und ISO 26000. Die Ergebnisse aus mehr als 100 Kriterien in elf Kernbereichen zahlen auf die 17 SDGs, globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, ein. In Deutschland ist es als Nachhaltigkeitssiegel für Hotels Marktführer, mit inzwischen weit über 1.000 zertifizierten bzw. im Prozess befindlichen Häusern international etabliert. Es ermöglicht mit GreenSign SPA Nachhaltigkeitsaktivitäten weiter auszubauen und Betriebsprozesse effizient zu optimieren.

Damals erlang die Toskana Therme Bad Sulza als erste Therme Deutschlands diese Auszeichnung im Spa-Segment. Damit steht sie fortwährend als Vorreiterin für eine umweltbewusste und nachhaltige Ausstattung sowie Betriebsführung. Seitdem zogen die Toskana Therme Bad Orb wie Toskana Therme Bad Schandau inzwischen erfolgreich rezertifiziert nach. Bisher sind fünf Wellness-Betriebe bundesweit bei GreenSign SPA gelistet – allein drei davon sind die Toskana Thermen.

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