Tag des offenen Denkmals: Ordensburg Liebstedt
Der letzte, weitgehend erhaltene Bau des Deutschen Ritterordens in Thüringen ist heute ein Ort der lebendigen Begegnung.
Geführte Burgrundgänge um 14:00 und 16:00 Uhr führen durch die Geschichte, stellen Lokalhelden vor, präsentieren moderne Kunst. Der idyllische Burggarten lädt zum Verweilen ein. Information und Beratung zu Tagungen, Feiern und Events wird vor Ort angeboten. Getränke- und Imbissversorgung durch das Hotel an der Therme Bad Sulza sowie eine musikalische Einlage sind für Leib und Seele da .
Die größte Kulturveranstaltung Deutschlands wird seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die unter der Schirmherrschafft des Bundespräsidenten steht, bundesweit koordiniert. Der Tag des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days. Mit diesem Tag wird große Aufmerksamkeit für die Denkmalpflege geschaffen. Geschichte und Handwerk sind hautnah zu erleben.