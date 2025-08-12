Sonderzüge auf der Pfefferminzbahn zum 31. Thüringer Weinfest in Bad Sulza

Am dritten August-Wochenende findet in Bad Sulza das 31. Thüringer Weinfest statt.



Aus diesem Grund hat der Pfefferminzbahn-Verein eine Verlängerung der regulären Reisezüge der Pfefferminzbahn Sömmerda - Buttstädt bis Großheringen beantragt.



Am 16. und 17. August fahren deshalb Sonderzüge über Buttstädt hinaus bis Großheringen und zurück mit Halt auf allen Stationen.



Der Triebwagen wird von der Erfurter Bahn GmbH gefahren und vom Pfefferminzbahn e.V. finanziert.



Am Samstag, den 16.08., ist die Abfahrt ab Buttstädt 12:03 Uhr, die Rückfahrt ab Großheringen ist um 16.32 Uhr, Bad Sulza ab 16:35 Uhr.



Somit können interessierte Gäste bequem zum Festumzug in Bad Sulza anreisen, der 14.00 Uhr beginnt und etwas über eine Stunde dauert.



Am Sonntag, den 17.08., fahrt der Triebwagen in Buttstädt erst um 14.03 Uhr ab, die Rückfahrt ab Großheringen ist um 18.32 Uhr, Bad Sulza ab 18:35 Uhr.



Hier besteht die Möglichkeit, ab 15.00 Uhr an der Festveranstaltung auf dem Marktplatz in Bad Sulza und der Krönung der 30. Thüringer Weinprinzessin teilzunehmen.



An beiden Tagen gibt es rund um den Marktplatz ein buntes Markttreiben und natürlich die Möglichkeit, an vielen Ständen Weine aus der Region zu verkosten.



Die Mitfahrt in den Sonderzügen im Abschnitt Buttstädt – Großheringen ist entgeltfrei.



Die Züge werden von Mitgliedern des Pfefferminzbahn e.V. begleitet, um Spenden wird gebeten.



Weitere Auskünfte erteilt Dieter Krumsdorf vom Pfefferminzbahn e.V. unter der Telefonnummer 01590-4022114.

