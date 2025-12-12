Kontakt
Schlossgasthof unterstützt Kita Auerstedt

(lifePR) (Bad Sulza, )
Zum Ruhetag im Schlossgasthof, am 2. Dezember 2025 lud Gastgeber Sascha Jakobi die Kinder vom Kindergarten „Auerstedter Spatzen“ zum Plätzchenbacken ein.

Der aus dem Schwarzwald stammende Koch und Hotelier hat bereits dort mit dem örtlichen Kindergarten viele Jahre gebacken gehabt, dem nun das Herz an seiner neuen Wirkungsstätte aufgeht. Die professionell ausgestattete Küche ist ideal dafür, denn sie bietet Platz, man kann kleckern und sich ausprobieren, bei den Mädchen und Jungen zu Hause ist es oftmals nicht möglich. 10 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren erfreuten sich an Teig, Mehl, Ausstechformen, Zuckerstreuseln und natürlich der Schokolade

Man will die Zusammenarbeit mit der Kita gerne fortführen – zuletzt waren Kinder, Erziehende und Eltern am Weihnachtsmarkt im Schloss am 1. Adventswochenende mit einem eigenen Stand beteiligt. Die Geldeinnahmen werden bspw. für Ausflüge und Aktivitäten genutzt. Das Gebäude der kleinen Spatzen wurde 1986 erbaut und beherbergt aufgrund der Schließung weiterer Einrichtungen in der Umgebung heute bis zu 35 Kinder. Auf Wanderwegen, in Waldstücken, naturgeschützten Gebieten, im Senioren-Pflege- und -Wohnkomplex und bei der örtlichen Feuerwehr wird viel Zeit verbracht.

Resort und Schlossgasthof wurden erst in diesem Jahr mit neuem Elan und neuen Konzept und mit einem schlagkräftigen, kreativen Team wiedereröffnet, die den Ort beleben und seine Bewohnenden einbeziehen. Der Gasthof mausert sich zu einem beliebten Treff und Mittelpunkt im Dorf. Regionale Produkte begeistern. Vielleicht suchen die Kinder im nächsten Jahr Ostereier auf dem Schlossgelände!

