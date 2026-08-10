Praxistest bestanden: Auerstedt erhält zum Gesundheitstag eine Venentreppe
Unter der Leitung des Vereinsvorsitzenden Norbert Naperkowski besuchte die Delegation das Resort, um die unterschiedlichen Treppenanlagen vor Ort zu begutachten. Die Begehung war zugleich die Generalprobe für die feierliche Eröffnung, bei der die Venentreppe als künftig dauerhaftes Bewegungsangebot vorgestellt wird.
„Treppen sind weit mehr als nur eine Verbindung zwischen zwei Ebenen“, erklärt Norbert Naperkowski. „Wer sie bewusst nutzt, aktiviert die Muskelpumpe in den Beinen, verbessert den venösen Rückfluss des Blutes und stärkt damit nachhaltig die Venengesundheit.“ Gerade regelmäßige Bewegung im Alltag könne helfen, Venenleiden vorzubeugen und die Durchblutung zu fördern. Deshalb gehören Venentreppen inzwischen zum festen Bestandteil der Kneipp-Gesundheitslehre.
Nach Einschätzung des Kneipp-Experten bietet das Resort Schloss Auerstedt ideale Voraussetzungen für eine solche Einrichtung. Entscheidend sei nicht die Geschwindigkeit, sondern die richtige Ausführung: langsam gehen, den gesamten Fuß aufsetzen, auf eine aufrechte Körperhaltung achten und bewusst atmen, Schilder geben die Anleitung. Ergänzt durch Heil- und Duftpflanzen könne die Anlage künftig zu einem Kneipp-Erlebnisort werden, der Bewegung und Natur auf sinnvolle Weise miteinander verbindet.
Mit der offiziellen Einweihung am 29. August um 8.30 Uhr erhält Auerstedt nicht nur eine neue, gesundheitsorientierte Einrichtung. Die Venentreppe setzt zugleich ein sichtbares Zeichen dafür, wie sich Prävention und Gesundheitsförderung unkompliziert in den Alltag integrieren lassen. Ein besonderer Höhepunkt der Zeremonie: Norbert Naperkowski wird in die Rolle des Pfarrers Sebastian Kneipp schlüpfen und in historischer Gewandung die Venentreppe gemeinsam mit der Bad Berkaer Wasserfee der Öffentlichkeit präsentieren!
Die Einweihung ist Teil des Ersten Auerstedter Gesundheitstages, den die Gesellschaft zur Förderung guten Lebens e. V. gemeinsam mit zahlreichen Partnern veranstaltet und der am Samstag, den 29. August 2026 im Resort Schloss Auerstedt, Schlosshof, 99518 Bad Sulza OT Auerstedt, stattfindet. Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro. Tickets sind online unter auerstedter-gesundheitstage.de, bei Eventim und im Thüringer Ticketshop im Vorverkauf sowie an der Tageskasse erhältlich.
Besuchende erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Fachvorträgen, Bewegungsangeboten, Schnupperkursen, Gesundheitschecks, Informationsständen und natürlich gesunder Verpflegung. Der Schlossgasthof lädt dazu ein, wobei bewusst Genuss und Stärkung zusammenkommen.