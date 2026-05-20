NEU: Die lange Sommernacht der Unterwassermusik

Folgende Künstler und Acts auf der Bühne über und unter Wasser beim ersten Liquid Sound Sommer Festival erwarten die Besuchenden:
- Ein Glanzlicht sticht heraus: Martin Hübner. Er ist Zeremonienmeister des Zusammenspiels mit Ive Kanew und Linda Trillhaase. Einzeln, zu zweit oder zu dritt – sie sind ein fulminantes Sommerfestival-Trio. Dazu kommt die Lichtinstallation von Michi Happak, der auch Lindas Lichtgeige steuert.
- Außerdem freuen wir uns in Bad Schandau auf Sandrow M., Mondvogel und DJ micro_space.
- Visuals kommen von Conzum Art.
- Für den Liquid Sound Club ab 1:00 Uhr sind Sandrow M. (Uncanny Valley, Dresden), Λ x l ░ R h o d e s（仮の名称) (stereoscape rec. Dresden) und Shizo Van De Sunflower (shizoworld.de Dresden) am Start.
- Der Sommermorgen wird mit einem Wasserritual begrüßt, angeleitet von Musia Heike Bus vom Institut für Aqua Welllness.
- Zum Festivalfinale gibt es den Frühtau-Mix von DJ HouseHerr.
- Ab 16:00 Uhr schließt die Toskana Therme für Tagesbesucher
- Ab 17:00 Uhr: Einlass nur mit Festivalticket
- Ab 18:00 Uhr: Festivalprogramm, außen, innen, in der Sauna
- Ab 01:00 Uhr: Liquid Sound Club – Summernight Special
- 08:45 Uhr: Programmende
- 09:00 Uhr: Therme schließt
Das Festivalticket zum Preis von 59 € pro Person garantiert den Zugang zum Liquid Sound Sommer Festival. Vorab nur im TICKETSHOP erhältlich (nach Verfügbarkeit ab 19:00 Uhr Abendkasse). Für Nachtschwärmer gibt es ein besonderes Angebot mit dem Tiefnachtticket zum Preis von 17 € pro Person am 7. Juni ab 1:00 bis 9:00 Uhr (nur an der Kasse ab 1:00 Uhr erhältlich).
Das Liquid Sound Sommer Festival findet in allen drei Toskana Thermen statt. Es lohnt sich, einen Blick über den sommerlichen Beckenrand zu werfen, mit allen Infos und Links zu den Festival-Performern:
Liquid Sound Sommer Festival in Bad Schandau am 6. Juni: events/bad-schandau
Liquid Sound Sommer Festival in Bad Orb am 4. Juli: events/bad-orb
Liquid Sound Sommer Festival in Bad Sulza am 1. August: events/bad-sulza