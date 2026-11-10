Lange Nacht am 13. November & verlängerter Freitag in der Toskana Therme

Der Fahrplan zur Langen Nacht der Thermen am 13. November:
- Verlängerte Öffnungszeit der Therme von 10 bis 24 Uhr
- Verlängerte Öffnungszeit des Wellnessparks von 10 bis 20 Uhr
- Verlängerte HappyHour!
- Stündliche Themenaufgüsse in der Saunawelt, z.B. Karibiktraum, Alpengaudi oder Japanischer Abendgruß, von 15:00 bis 23:00 Uhr
- Ausgewählte Cocktails sowie verschiedene kulinarische Köstlichkeiten im Thermenrestaurant „Il Ristorante“ und der Saunabar
- Besondere Atmosphäre mittels Liquid Sound®:
Eine Stunde mehr Feierabend
Die Toskana Therme hat generell länger geöffnet, freitags kann nun bis 23:00 Uhr gebadet werden.
Öffnungszeiten Toskana Therme Bad Orb:
- Sonntag – Donnerstag 10:00 bis 22:00 Uhr