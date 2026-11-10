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Lange Nacht am 13. November & verlängerter Freitag in der Toskana Therme

(lifePR) (Bad Orb im Spessart, )
Wärme, Wasser, Wohlgefühl: Am Freitag, den 13. November 2026, öffnen die hessischen Heilbäder und Kurorte gemeinsam ihre Türen zur Langen Nacht der Thermen. Unter dem Dach des Hessischen Heilbäderverbandes e.V. beteiligen sich dreizehn Thermen in ganz Hessen an dieser besonderen Aktion, die bis Mitternacht (teilweise darüber hinaus) zum Entspannen, Genießen und Durchatmen einlädt – so auch in der Toskana Therme.

Der Fahrplan zur Langen Nacht der Thermen am 13. November:
  • Verlängerte Öffnungszeit der Therme von 10 bis 24 Uhr
  • Verlängerte Öffnungszeit des Wellnessparks von 10 bis 20 Uhr
  • Verlängerte HappyHour!
Drei Stunden baden, zwei Stunden zahlen – gültig bei Einlass zwischen 16:00 und 21:00 Uhr
  • Stündliche Themenaufgüsse in der Saunawelt, z.B. Karibiktraum, Alpengaudi oder Japanischer Abendgruß, von 15:00 bis 23:00 Uhr
  • Ausgewählte Cocktails sowie verschiedene kulinarische Köstlichkeiten im Thermenrestaurant „Il Ristorante“ und der Saunabar
  • Besondere Atmosphäre mittels Liquid Sound®:
Sanfte Musik und Lichteffekte über wie unter dem warmen Solewasser schaffen die perfekte Kulisse für eine lange geruhsame Nacht.

Eine Stunde mehr Feierabend

Die Toskana Therme hat generell länger geöffnet, freitags kann nun bis 23:00 Uhr gebadet werden.

Öffnungszeiten Toskana Therme Bad Orb:
  • Sonntag – Donnerstag 10:00 bis 22:00 Uhr

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Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.