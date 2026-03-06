Klinikzentrum von DEUTSCHE CERT für sein Qualitätsmanagement rezertifiziert

Zum heutigen Tag ist das Klinikzentrum Bad Sulza offiziell rezertifiziert. Damit wird dem Unternehmen ein angewandtes Qualitätsmanagement bescheinigt, das die Anforderungen gemäß dem Zertifizierungsverfahren der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e.V. (DEGEMED) erfüllt und gleichzeitig als Orientierungshilfe bei der fortdauernden Verbesserung der Abläufe dient.



Das Klinikzentrum ist spezialisiert auf die Behandlung von Rehabilitanden im Bereich der Orthopädie und Pneumologie, stationär und ganztags ambulant. Im Jahr 2020 kam die Nachbehandlung von an Covid-19 erkrankten Patienten hinzu – als eine der ersten Reha-Einrichtungen in Deutschland. Seit der letzten Rezertifizierung in 2023 stand man nicht still: 2024 ging hier in Vorreiterrolle das Präventionsprogramm der Deutschen Rentenversicherung (DRV) für Arbeitnehmende „RV Fit“ an den Start, 2025 ergänzt die verhaltensmedizinisch orientierte Rehabilitation (VOR) das orthopädische Angebot ganzheitlich



Die Zertifizierung erfolgt auf der Grundlage von DIN EN ISO 9001:2015 sowie der DEGEMED 6.0. Das Qualitätsmanagementsystem ist strukturiert implementiert, wird regelmäßig bewertet und zeigt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Die strategische Ausrichtung ist klar erkennbar, Qualitätsziele sind formuliert und an der Gesamtstrategie ausgerichtet.



Im Bereich Führung zeigt sich ein hohes Maß an Engagement, insbesondere in der Kommunikation von Leitbild und Werten. Die Verantwortlichkeiten im System sind klar geregelt, der regelmäßige Strategietag sichert die Analyse und Steuerung zentraler Kennzahlen. Reale Verbesserungen zeigen sich u. a. in der Digitalisierung sowie der Optimierung der Arztbrieflaufzeiten.



Im Bereich Personal sind viele Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung, -bindung und -entwicklung initiiert, z. B. durch Kooperationen, Recruiting, Fortbildungsbudgets. Besonders hervorzuheben ist eine Hospitationszeit von vier Wochen in relevanten Bereichen direkt nach Einstellung. Es gibt zahlreiche Projekte, die strukturiert bearbeitet werden, wie aktuell die Modernisierung des Therapiebeckens.



Die Klinik reagiert strukturiert auf Anliegen interessierter Parteien, z. B. Patienten, Kostenträger, Mitarbeitende und Kooperationspartner. Beschwerden werden zentral erfasst, systematisch ausgewertet und bearbeitet. Rückmeldungen fließen gezielt in Teamkonferenzen und Maßnahmenplanung ein. Die externe Kommunikation erfolgt u. a. über Fachkongresse, Kooperationen. Bewertungsportale werden beobachtet, Maßnahmen, sofern erforderlich umgesetzt.



Insgesamt ist das Qualitätsmanagement funktional, transparent und dynamisch. Die Klinik zeigt sich als lernende Organisation mit klarer Zielorientierung, ausgeprägter Patienten- und Mitarbeiterfokussierung und einem bewussten Umgang mit Veränderungsprozessen.



Die DC Deutsche Cert GmbH & Co. KG ist ein seit 2015 tätiges Zertifizierungsunternehmen mit Sitz in Ilbesheim bei Landau in der Pfalz und bietet werthaltige Zertifikate für die Bereiche Qualitätsmanagement, akkreditiert nach diversen BAR-anerkannten Verfahren (BAR = Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V.), und Arbeits- und Gesundheitsschutz. Dabei wird eine konsequente Kundenorientierung verfolgt, werden ständig weiterqualifizierte und unabhängige Auditoren eingesetzt, branchenspezifische Besonderheiten berücksichtigt, verbundene Stellen und Personen zur Vermeidung von Interessenskonflikten regelmäßig analysiert.

