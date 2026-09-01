Kindertag in der Toskana Therme Bad Sulza und neue Relax-Highlights
Die große Hüpfburg im Außenbereich steht den ganzen Tag über. Gleich 10 bis 16 Uhr läuft Bodypainting unter dem Motto „Paint Patrol“ – Auch Mama und Papa können zur Leinwand werden. Hier können sich Kinder wie Eltern kreativ ausleben, anmalen erlaubt. 11 bis 13 Uhr begeistert das Thermen-Märchenprogramm Nixentraumzeit. Dann wird es zwischen Kinder- und Therapiebecken Schminken, Kostümieren, Geschichten hören, Monoflossenschwimmen, Spiele im Wasser geben. Ab 13 Uhr ist für kindgerechte musikalische Begleitung durch einen DJ gesorgt, das Clownprogramm mit „Luzie“ hält für drei Stunden Bewegung und Ballonmodellage bereit.
Es gelten die regulären Öffnungszeiten der Therme am Sonntag von 10 bis 22 Uhr.
Freier Thermeneintritt für Kinder bis einschl. 13 Jahren am Kindertag!
(Pro kostenfreiem Kindereintritt mind. 1 erwachsener Begleiter zum regulären Preis)
Damit alle noch besser entspannen können:
RelaxInseln sind das neue exklusive Upgrade in der Toskana Therme – Begrüßungssekt, Mineralwasser, Leihtasche mit Handtüchern inklusive. Blick von der Empore auf die magische Badelandschaft. Zum 4h- oder Tagesaufenthalt on top buchbar, an der Thermenkasse zu reservieren.
VIP-Tagestickets für garantierten, direkten Thermeneintritt in Bad Sulza. Keine Wartezeiten, VIP-Umkleide in der Spa-Lounge, Leihtasche mit Handtüchern und Getränken. Ab sofort online buchbar!