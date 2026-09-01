Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1071512

Toskanaworld AG Rudolf-Gröschner-Straße 11 99518 Bad Sulza, Deutschland http://www.toskanaworld.net
Ansprechpartner:in Frau Petra Lulei +49 36461 91046
Logo der Firma Toskanaworld AG

Kindertag in der Toskana Therme Bad Sulza und neue Relax-Highlights

(lifePR) (Bad Sulza, )
Am 20. September 2026 verwandelt sich die Toskana Therme Bad Sulza in ein buntes Kinderparadies: Wasserspaß, Verkleiden, Schminken und jede Menge Programm warten auf die kleinen Gäste. Dies und andere Highlights für die ganze Familie.

Die große Hüpfburg im Außenbereich steht den ganzen Tag über. Gleich 10 bis 16 Uhr läuft Bodypainting unter dem Motto „Paint Patrol“ – Auch Mama und Papa können zur Leinwand werden. Hier können sich Kinder wie Eltern kreativ ausleben, anmalen erlaubt. 11 bis 13 Uhr begeistert das Thermen-Märchenprogramm Nixentraumzeit. Dann wird es zwischen Kinder- und Therapiebecken Schminken, Kostümieren, Geschichten hören, Monoflossenschwimmen, Spiele im Wasser geben. Ab 13 Uhr ist für kindgerechte musikalische Begleitung durch einen DJ gesorgt, das Clownprogramm mit „Luzie“ hält für drei Stunden Bewegung und Ballonmodellage bereit.

Es gelten die regulären Öffnungszeiten der Therme am Sonntag von 10 bis 22 Uhr.

Freier Thermeneintritt für Kinder bis einschl. 13 Jahren am Kindertag!
(Pro kostenfreiem Kindereintritt mind. 1 erwachsener Begleiter zum regulären Preis)

Damit alle noch besser entspannen können:

RelaxInseln sind das neue exklusive Upgrade in der Toskana Therme – Begrüßungssekt, Mineralwasser, Leihtasche mit Handtüchern inklusive. Blick von der Empore auf die magische Badelandschaft. Zum 4h- oder Tagesaufenthalt on top buchbar, an der Thermenkasse zu reservieren.

VIP-Tagestickets für garantierten, direkten Thermeneintritt in Bad Sulza. Keine Wartezeiten, VIP-Umkleide in der Spa-Lounge, Leihtasche mit Handtüchern und Getränken. Ab sofort online buchbar!

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.