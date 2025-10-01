Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037777

Toskanaworld AG Rudolf-Gröschner-Straße 11 99518 Bad Sulza, Deutschland http://www.toskanaworld.net
Ansprechpartner:in Frau Petra Lulei +49 36461 91046
Logo der Firma Toskanaworld AG

Hotel und Gruppe in Bad Sulza feiern erfolgreiche Auszubildende

(lifePR) (Bad Sulza, )
Einstieg ins Berufsleben geglückt: Zwei frisch gebackene Fachkräfte haben Ausbildung bzw. Studium im Hotel an der Therme Bad Sulza und der Unternehmensgruppe Toskanaworld AG erfolgreich und mit viel Charme abgeschlossen.

Nach einer offiziellen Gratulation durch Ausbildungskoordinatorin der Toskanaworld Heike Schäfers-Gurski und Residence Managerin von Hotel an der Therme und Toskana Therme Bad Sulza Susanne Wündsch, wurden Abschlusszeugnisse und Präsente im feierlichen Rahmen überreicht. Jarline Knopf, Ausbildung Kauffrau für Büromanagement, unterstützt nun fest angestellt die Buchhaltung der Toskanaworld-Gruppe und Julian Döhler, Studium Tourismusmanagement an der DHGE Eisenach, geht neue berufliche Wege – ihn zieht es ins Immobilienmanagement, dafür wünscht man alles Gute. Gelobt wurde sein engagiertes und kooperatives, nachhaltiges Mitwirken im Unternehmen.

Beide starteten 2022 und haben alle Hotelbereiche durchlaufen, Jarline Knopf im Besonderen die Buchhaltung und das Vorstandssekretariat, sie war die erste Auszubildende dieser Art im gesamten Unternehmenskomplex. Büroorganisation, Bürokommunikation, Datenverarbeitung etc. sind Inhalte – in einer Gruppe wie der Toskanaworld AG umso herausfordernder.

Man stieß auf weitere wunderbare Zusammenarbeit an, richtete ein herzliches Dankeschön aller Abteilungsleitenden aus und wünscht viel Erfolg für die persönliche wie berufliche Zukunft.

Zuletzt im Februar übernommen wurden: Abhilash Pauly und Jibin Varghese als motivierte Köche in den Restaurants „Felix“ im Hotel wie „Il Ristorante Toskana“ in der Therme, Leo Saji lernte Hotelfachmann und wurde fortan weiter an der Hotelrezeption eingesetzt. Alle drei Nachwuchskräfte stammen aus Indien.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.