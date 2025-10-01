Hotel und Gruppe in Bad Sulza feiern erfolgreiche Auszubildende

Einstieg ins Berufsleben geglückt: Zwei frisch gebackene Fachkräfte haben Ausbildung bzw. Studium im Hotel an der Therme Bad Sulza und der Unternehmensgruppe Toskanaworld AG erfolgreich und mit viel Charme abgeschlossen.



Nach einer offiziellen Gratulation durch Ausbildungskoordinatorin der Toskanaworld Heike Schäfers-Gurski und Residence Managerin von Hotel an der Therme und Toskana Therme Bad Sulza Susanne Wündsch, wurden Abschlusszeugnisse und Präsente im feierlichen Rahmen überreicht. Jarline Knopf, Ausbildung Kauffrau für Büromanagement, unterstützt nun fest angestellt die Buchhaltung der Toskanaworld-Gruppe und Julian Döhler, Studium Tourismusmanagement an der DHGE Eisenach, geht neue berufliche Wege – ihn zieht es ins Immobilienmanagement, dafür wünscht man alles Gute. Gelobt wurde sein engagiertes und kooperatives, nachhaltiges Mitwirken im Unternehmen.



Beide starteten 2022 und haben alle Hotelbereiche durchlaufen, Jarline Knopf im Besonderen die Buchhaltung und das Vorstandssekretariat, sie war die erste Auszubildende dieser Art im gesamten Unternehmenskomplex. Büroorganisation, Bürokommunikation, Datenverarbeitung etc. sind Inhalte – in einer Gruppe wie der Toskanaworld AG umso herausfordernder.



Man stieß auf weitere wunderbare Zusammenarbeit an, richtete ein herzliches Dankeschön aller Abteilungsleitenden aus und wünscht viel Erfolg für die persönliche wie berufliche Zukunft.



Zuletzt im Februar übernommen wurden: Abhilash Pauly und Jibin Varghese als motivierte Köche in den Restaurants „Felix“ im Hotel wie „Il Ristorante Toskana“ in der Therme, Leo Saji lernte Hotelfachmann und wurde fortan weiter an der Hotelrezeption eingesetzt. Alle drei Nachwuchskräfte stammen aus Indien.

