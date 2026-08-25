Hotel an der Therme ehrt und übernimmt erfolgreiche Auszubildende

Einstieg in die Arbeitswelt geglückt: Elf frisch gebackene Fachkräfte haben ihre Ausbildung im Hotel an der Therme Bad Sulza mit angebundener Toskana Therme erfolgreich abgeschlossen. Nahezu alle Absolventen entschieden sich, ihrem Unternehmen darüber hinaus anzugehören.



Am 9. Juli 2026 wurden im Hotel an der Therme Bad Sulza die Auszubildenden verabschiedet, die im Jahre 2026 erfolgreich ihre Ausbildung beendet haben. Mit einem Sektempfang und einem gemeinsamen Mittagessen mit Vorständin Finanzen Ina Thiem, Residence Manager Thüringen Sascha Jakobi sowie der Ausbildungsabteilung, Ausbildungskoordinatorin Heike Schäfers-Gurski und den betreuenden Sachbearbeiterinnen Sandra Laue und Kati Lehmann, wurden Zeugnisse und Blumen überreicht und gemeinsam noch einmal auf die vergangenen Jahre zurückgeblickt.



Als Fachleute für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie abgeschlossen haben und ihren Berufsweg im Hotel fortsetzen werden Anastasiia Chervinka, Gerelsuren Darkhanbayar und Dani Tomy. Fertige Fachkräfte für Gastronomie sind Jerom Martin und Aswani Pulingapilly Jayachandran, letztere hatte bereits im Februar ihre Prüfung. Das Team als Koch verstärken wird Chinguun Bolorsaikhan. Gelungen ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau beendet haben Mariami Giorbelidze, Anna Soluk und Viktoriia Martyklias. Kulturelle Einflüsse aus der Ukraine, Mongolei, Indien, Gerogien und Vietnam haben schon und werden das Kollegium weiterhin bereichern.



Das Unternehmen verlassen nach ebenfalls bestandener Prüfung der Hotelfachmann Karl Matz und Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie Phuong Nhi Ngo. Der Dank gilt ihnen für ein engagiertes Mitwirken. Hotellerie und Gastronomie weisen vielfältige Anstellungsmöglichkeiten auf.



Wir wünschen allen frischen Fachleuten viel Erfolg und Freude auf ihrem weiteren Berufsweg und dass sie der Branche möglichst treu bleiben!

(lifePR) (