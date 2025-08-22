Hotel Elbresidenz feiert erfolgreiche Auszubildende

Einstieg ins Berufsleben geglückt: Vier frisch gebackene Fachkräfte haben ihre Ausbildung im Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau erfolgreich abgeschlossen. Alle Absolventinnen entschieden sich zudem, dem Unternehmen auch nach dem Abschluss treu zu bleiben



Hotelfachfrau Jenny Protze verstärkt fortan das Team der Reservierung im Hotel Elbresidenz. Emily Vetter und Corinne Schiller bleiben als Köchinnen der Küche im Restaurant „Elbterrasse“ rund um Küchenchef Daniel Hegenbart erhalten. Und Jennifer Höntzsch wurde zur Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie ausgebildet und unterstützt auch zukünftig fachkompetent den Service. Man freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.



Ebenfalls haben Hotelfachmann Phu Hai Ngo, Fachkraft für Küche Jason Wustmann, Hotelfachfrau Nhu Quynh Nguyen und Hotelfachfrau Thu Huyen Nguyen ihre Prüfungen gemeistert. Das Hotel Elbresidenz wünscht ihnen für ihren weiteren beruflichen wie persönlichen Weg alles Gute, viel Glück und Gesundheit. Thu Huyen Nguyen bleibt dennoch der Toskanaworld-Unternehmensgruppe erhalten, indem sie zukünftig als Rezeptionsmitarbeiterin im Hotel an der Therme Bad Orb tätig ist.



Zuletzt in 2024 verabschiedet wurden: Hotelkauffrau Lara Bück, die die Veranstaltungsabteilung im Hotel Elbresidenz gewinnen konnte und Anna Müller, die sich als Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie durch besondere schulische Leistungen als Klassenbeste hervorgetan hatte und nun die Position der stellvertretenden Restaurantleitung bekleidet. Hotelfachfrau Lina Berger war weiterhin dem Frühstücksservice zugetan.

