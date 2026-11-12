Glückskind – Über ein Leben in zwei Welten
Buchlesung & Gespräch mit Autorin Dr. Necla Kelek
In „Glückskind“ erzählt die bekannte deutsch-türkische Autorin Dr. Necla Kelek ihre bewegende Lebensgeschichte – von ihrer Kindheit in Istanbul über das Ankommen in Deutschland bis zu ihrem Weg als selbstbestimmte Frau und engagierte Publizistin.
Anhand ihrer persönlichen Erfahrungen zeichnet sie ein eindrucksvolles Bild gesellschaftlicher Veränderungen und erzählt von den Chancen und Herausforderungen des Aufwachsens zwischen zwei Kulturen. Dabei geht es um Familie, Herkunft und Identität, aber auch um Bildung, Freiheit, Frauenrechte und die Bedeutung von Integration. Ihre Geschichte wirft Fragen auf, die bis heute beschäftigen: Was bedeutet es, in Freiheit zu leben? Wie gelingt ein selbstbestimmtes Leben? Und was braucht es, damit Menschen in einer offenen Gesellschaft ihren eigenen Weg finden können?