Gesundheit erleben, ins Gespräch kommen: Erster Auerstedter Gesundheitstag am 29. August
Im Resort Schloss Auerstedt treffen an diesem Tag unterschiedliche Anbieterinnen und Anbieter aus dem Gesundheits-, Therapie- und Beratungsbereich auf Menschen aus der Region und darüber hinaus. Die Veranstaltung möchte Orientierung geben, neue Perspektiven eröffnen und vor allem den persönlichen Austausch ermöglichen.
„Wir möchten einen Ort schaffen, an dem Menschen unkompliziert mit unterschiedlichen Ansätzen rund um Gesundheit und Wohlbefinden in Kontakt kommen können“, so die Schirmherrin Marion Schneider. „Dabei geht es nicht nur ums Zuhören, sondern auch ums Ausprobieren, Fragenstellen und miteinander ins Gespräch kommen.“
Vorträge, Demonstrationen und Angebote zum Mitmachen
Auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein abwechslungsreicher Tag mit Vorträgen, Demonstrationen und Mitmach-Angeboten. Ergänzt wird das Programm durch verschiedene Informationsstände. Dabei reicht das Themenspektrum von Bewegung und Ernährung über Coaching und Entspannung bis hin zu unterschiedlichen therapeutischen und ganzheitlichen Ansätzen.
Bewusst eingeplant sind auch Zeiten für persönliche Gespräche und Begegnungen. Besucherinnen und Besucher können Fragen direkt an die Referentinnen, Referenten und Ausstellenden richten, Erfahrungen austauschen und neue Kontakte knüpfen.
Der Gesundheitstag richtet sich sowohl an interessierte Bürgerinnen und Bürger als auch an Fachleute aus medizinischen, therapeutischen und beratenden Bereichen. Willkommen sind alle, die sich mit den Themen Gesundheit, Prävention und Lebensqualität auseinandersetzen möchten.
Ein Tag für neue Perspektiven
Der Auerstedter Gesundheitstag versteht sich dabei nicht als reine Informationsveranstaltung. Im Mittelpunkt stehen vielmehr Impulse, Erfahrungswissen und praktische Anregungen, die Besucherinnen und Besucher mit in ihren Alltag nehmen können.
Weitere Informationen zum Programm, zu den Referentinnen und Referenten sowie zu den Angeboten gibt es unter:
www.auerstedter-gesundheitstage.de. Der Eintritt beträgt 5 Euro und ist online vorab buchbar. Es gibt auch eine Tageskasse direkt vor Ort.
Frau Schneider als Schirmherrin und Mit-Initiatorin und Herr Jakobi als Gastgeber des Resort Schloss Auerstedt stehen gerne für Rückfragen und Interviews zur Verfügung.